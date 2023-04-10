В России за сутки госпитализированы 467 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 467 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 467 человек, что на 22,4% меньше по сравнению с 9 апреля.

Выписан в связи с выздоровлением 6981 человек, это на 4,5% меньше по сравнению с 9 апреля. Выявлено 6622 новых случая COVID. Подтверждено 34 летальных исхода, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 602 человека, что на 50,7% меньше по сравнению с 8 апреля.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 5,1, снизившись в сравнении с предыдущей на 5,6%.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 39,5, он снизился в сравнении с предыдущей на 16,1%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 16 субъектах, в том числе в четырех регионах выше, чем в среднем по стране.