В России за сутки госпитализированы 602 человека с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 602 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 602 человека, что на 50,7% меньше по сравнению с 8 апреля.

Выписано в связи с выздоровлением 7307 человек, это на 26,6% меньше по сравнению с 8 апреля. Выявлено 8008 новых случаев COVID COVID. Подтверждено 36 летальных исходов, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1221 человек, что на 4,6% больше, чем 7 апреля.