Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углем

Западно-Сибирская транспортная прокуратура: В Красноярском края сошли с рельсов восемь груженных углем вагонов

Выясняются обстоятельства инцидента со сходом с рельсов восьми груженных углем вагонов на станции в Березовском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, по предварительным данным, в воскресенье вечером на железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов восьми груженных углем вагонов без опрокидывания, передает РИА «Новости».

Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также по данному факту проводит доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) Красноярский следственный отдел на транспорте.

Напомним, в сентябре 2022 года в Мурманской области с рельсов сошли вагоны следовавшего в Петербург пассажирского поезда.