Названа сумма вознаграждения организатору теракта в Приднестровье

Организатору теракта в Приднестровье обещали выплатить 2,5 тыс. долларов

Организатор теракта в Приднестровье должен был получить 2,5 тыс. долларов за выполненную работу, следует из сообщения телеканала «Первый приднестровский».

Так, организатор Вячеслав Кисничан должен был выполнить поручение СБУ и организовать теракт, за что ему обещали 2,5 тыс. долларов, передает ТАСС.

Организаторы планировали взорвать подготовленный автомобиль. Если бы план сработал, а злоумышленникам не помешали, то радиус поражения в Тирасполе составил бы 400 метров.

Напомним, в Приднестровье удалось предотвратить теракт, который готовили против должностных лиц региона. Позже стало известно о причастности к этому СБУ, следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.