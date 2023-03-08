Малькевич: Президент отметил подвижничество российских женщин

Журналист Малькевич: Президент отметил подвижничество как особенную черту российских женщин

Президент видит в женском соучастии и поддержке огромную силу для побед мужчин всей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Ранее президент Владимир Путин наградил выдающихся женщин России.

«Поздравляя выдающихся женщин нашей страны, глава государства отметил, что считает подвижничество особенной чертой российских женщин», – рассказал Александр Малькевич, первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета.

«Действительно, сегодня, как и прежде, женщины в России трудятся на благо Отечества в самых разных отраслях. Они днем и ночью спасают жизни в госпиталях и больницах, воспитывают и обучают новые поколения россиян в школах и вузах, охраняют порядок и безопасность граждан в полиции и МЧС, стоят вместе с мужчинами на защите нашей страны в Вооруженных силах, на журналистском поприще доносят правду всей России, строят, развивают и укрепляют нашу страну», – отметил собеседник.

«Президент особо поблагодарил женщин-военнослужащих, которые сегодня наравне с мужчинами сражаются за будущее своих детей и России в целом. Но большой вклад в победу России на поле боя вносят не только женщины, принимающие непосредственное участие в спецоперации (а их, по данным Минобороны, около 1,1 тысяч), но и каждая женщина, адресующая слова поддержки солдатам и офицерам», – добавил он.

«Теплые слова, молитвы, добрые дела, письма, посылки, маскировочные сети, изготовленные преимущественно женщинами – все придает уверенности мужчинам на фронте», – считает Малькевич.

«Для меня лично было очень приятно и то, что среди награжденных была моя воспитанница – самый юный военкор России Влада Луговская. Она получила Орден Мужества за свой, если так можно выразиться, комплексный подвиг. В 15 с половиной лет она пришла работать на создающийся херсонский телеканал», – рассказал собеседник.

«Ее травили и угрожали семье, а в день своего 16-летия она получила ранение при эвакуации из Херсона. Но она продолжила работать, доносить правду. Эта девушка из новых регионов – одна из миллионов женщин нашей большой страны, которые вдохновляют и заряжают нас, стоят на защите интересов нашей Родины и никому ее не дадут в обиду», – акцентировал он.

В Международный женский день президент Владимир Путин наградил выдающихся женщин России. «Настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», – отметил глава государства.

Также он выразил признательность «всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов. Огромная роль принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны».

Путин отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия.

На церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин, среди них министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, которая лично способствовала тому, чтобы учителя вышли на работу в новом регионе в августе 2022 года.

Награду получила главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, спасавшая жизни раненых, в том числе детей. Среди отмеченных и военная медсестра Кристина Ким, которая вынесла на себе 12 раненых десантников.

Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина.

Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы.

Медалью Ордена За заслуги перед Отечеством второй степени удостоены Ирина Еремина из «Туламашзавода», полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова и другие.