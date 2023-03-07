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Алаудинов сообщил о возвращении на передовую
Помощник главы Чечни Алаудинов сообщил, что чувствует себя хорошо и возвращается на передовую
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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что чувствует себя хорошо и возвращается на передовую, где находятся его бойцы.
По словам Алаудинова, он не полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время, но он не может себе позволить находиться в мирной обстановке, когда подчиненные находятся на передовой, передает РИА «Новости».
Он добавил, что чувствует себя хорошо и будет лечиться на ходу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве.
Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
Врио губернатора Запорожской области Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что считает, что весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.
Он рассказал, что власти Запорожской области разговаривают с людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом, они говорят, что на подконтрольных Киеву территориях очень высокая степень уныния, передает РИА «Новости».
«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», – считает Балицкий.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»
Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.
Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.
Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.
Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
В ДНР назвали число оставшихся в Артемовске солдат ВСУ
Советник Пушилина Гагин: В Артемовске осталось около 10 тыс. украинских военных
В находящемся в оперативном окружении Артемовске остается порядка 10 тыс. украинских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
По его словам, в Артемовске остается около 10 тыс. солдат ВСУ, некоторые части пытаются покидать город, но российская артиллерия старается их достать, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что ВС России контролируют все подъезды к городу, и не исключил, что будут предприниматься как попытки прорыва в Артемовск, так и оттуда, чтобы попасть в Часов Яр.
По его словам, в районе сформировался подобный Дебальцевскому новый котел.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Шойгу обратил внимание на обеспечение войск боеприпасами
Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды.
На совещании с заместителями министра обороны РФ в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения войск вооружением и боеприпасами, Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Министр обороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО и вручил государственные награды, в том числе, высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – обратился Шойгу к военным.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работу пункта управления на передовой одного из объединений группировки российских военных «Восток» на территории спецоперации на Южно-Донецком направлении.
NYT: Для ВСУ в Артемовске возникла сложная ситуация
Второй приезд командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск может стать свидетельством того, что для киевских войск наступило сложное время, заявил обозреватель New York Times Марк Сантора.
По его словам, визит показал шаткое положение, в котором оказались украинские военные, пытающиеся удержаться в городе, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Автор статьи указал, что украинцы рискуют попасть в окружение, тогда им придется либо погибнуть, либо сдаться в плен. В ближайшее время Россия сможет полностью перекрыть доставку боеприпасов ВСУ. Так, уже был перекрыт один из важнейших путей.
Ранее житель Артемовская рассказал, как снайперы ВСУ прицельно стреляют в мирных жителей.
Российский военный передал в музей трофейную саблю офицера США
Казак передал в музей добытую в бою саблю офицера США
Казак станицы Уйская Второго казачьего военного отдела Алексей передал в музей трофейную саблю офицера морской пехоты США, которую он захватил в бою.
О своей службе в СВО Алексей рассказал на встрече с воспитанниками Уйского филиала Верхнеуральского агротехнологического техникума- казачьего кадетского корпуса.
По его словам, трофейный клинок офицера морской пехоты США он захватил в бою, тогда серьезные потери были с обеих сторон.
Алексей вспоминает, что его тогда тяжело ранило, посекло осколками спасла ему жизнь девушка, которая забинтовала раны, остановив сильное кровотечение, приводится рассказ военного на сайте Всероссийского казачьего общества.
На сабле, переданной в музей, выгравировано «United States Marines» (Корпус морской пехоты США). Алексей привез трофей в родную станицу, чтобы показать, что «сила России в духе и сплоченности».
В настоящее время казак находится на лечении. Собирается вернуться в свое боевое подразделение.
«Мы обязательно победим фашизм. И на этот раз – окончательно и бесповоротно!» – уверен казак.
Атаман станицы Уйская, казачий полковник Александр Чвало сказал, что гордится Алексеем. Он заявил, что добытый Алексеем меч отдадим в краеведческий музей, «чтобы враги всегда помнили: поднимающий на Россию меч, от меча и погибнет».
Ранее всероссийский атаман Николай Долуда заявил, что никакое вооружение стран НАТО не в состоянии одолеть Россию.
Названы причины спора Зеленского и Залужного по поводу Артемовска
Политолог Шеслер: Зеленский и Залужный преследуют разные цели в Артемовске
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Противостояние Валерия Залужного и Владимира Зеленского может оказаться ширмой в очередной западной игре. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Лариса Шеслер и экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее немецкие СМИ сообщили о разногласиях главнокомандующего ВСУ Залужного и президента Украины по поводу судьбы Артемовска.
«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного – главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Даже сейчас в Артемовск поставляется вооружение. И несмотря на то, что ВСУ несут колоссальные потери, они будут удерживать позиции для создания благоприятного политического фона в формате «Бахмут – крепость». При этом сколько людей будет потеряно для достижения цели – не имеет значения», – продолжил дипломат.
«В ближайшее время история с Артемовском будет окончена. Сегодня все дороги из города простреливаются. Пока еще ночью противнику удается подвозить технику, проводить минимальную ротацию. Но это вопрос времени», – уверен собеседник.
Возможным следующим направлением сопротивления станет район Северска и Красного Лимана, где Украина уже формирует новую линию обороны, предполагает Мирошник. «Северск находится севернее Артемовска. И нашим военным, скорее всего, придется атаковать позиции ВСУ в более усиленном режиме. Это поможет разрушить укрепления противника, не теряя бойцов», – поясняет эксперт.
По его словам, есть разные данные о точном количестве гарнизона ВСУ в Артемовске. «Ранее сообщалось, что в городе находится порядка 9 тыс. боевиков. Сейчас мы видим цифры в 12 тысяч. Известно, что они несут серьезные потери. Точное число ВСУ мы узнаем, когда крышка котла наконец захлопнется», – подчеркнул Мирошник.
«Противостояние политического и военного руководства во время военных конфликтов – практика распространенная. Цели президента зачастую расходятся с тем, как обстоят дела на фронте. Поэтому Зеленский и Залужный спорят по поводу Артемовска», – добавляет политолог Лариса Шеслер.
«Но не стоит всерьез воспринимать это противостояние, поскольку аналогичная ситуация была и вокруг Лисичанска. Залужный – запасная фигура Запада на случай, если Зеленский станет неподконтрольным», – считает собеседница.
«И даже несмотря на то, что Зеленский полностью зависим от Вашингтона, в то время как Залужный больше склоняется в сторону Лондона, он будет приемлемым вариантом для всего Запада», – заключила Шеслер.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Отмечается, что его решение, скорее всего, было поддержано ВСУ. Однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
О том, что Артемовск пора сдавать, сообщала и The New York Times. По сведениям обозревателей издания, украинские чиновники начали готовить общественность к возможной сдаче Артемовска, потому что вокруг него «сжимается кольцо».
Источники издания The Wall Street Journal также указывали, что Киев рассматривает возможность отхода на лучшую оборонительную позицию, в то время как Москва продолжает попытки окружить Артемовск.
В понедельник испанская газета Pais сообщила, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. Ситуация для ВСУ в городе тяжелая, пишет издание, в Артемовск прибыло подкрепление, которому удалось зайти в город только со второй попытки из-за выхода из строя транспорта.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» заявляли, что Артемовск находится в оперативном окружении, при этом в городе остаются подразделения теробороны, общая численность которых до 12 тыс. человек.
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Стендап-комик Щегель сбежал c Украины после получения повестки
Украинский стендап-комик рассказал о своем побеге в Турцию после вызова в военкомат
«Сбежал» в Турцию «как крыса» после того, как получил три вызова в военкомат, реализовав свое право на жизнь, заявил украинский стендап-комик Андрей Щегель.
Щегель объяснил, что уехал после того, как его несколько раз вызывали в военкомат. Он заявил, что определил себя как свободный человек, и больше не может оставаться на Украине, передает «Говорит Москва».
Комик рассказал, что получил разрешение выехать в Турцию как артист, с ним вместе отправились еще пять человек. Он должен был вернуться на Украину, но решил остаться в «комфортной психологической обстановке».
По его словам, ему не стыдно за свой поступок, он исходит из того, что «это выбор ребят – гибнуть».
Между тем, министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что изменит правила получения артистами разрешений на временный выезд за границу. Это стало реакцией на нарушение правил пересечения государственной границы и возвращением в страну Щегеля, передает РИА «Новости».
Минкультуры Украины напомнило, что разрешение на выезд за границу во время военного положения и объявления мобилизации предоставляет только деятелям сферы культуры и информации, которые защищают и «популяризируют интересы Украины» на международной арене, при условии, что они вернутся в страну.
Также будет усилена ответственность за нарушение правил выезда и возвращения в страну призывников.
Напомним, на Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ
Народная милиция ДНР опубликовала видео с уничтожением украинского боевика российским снайпером.
Народная милиция Донецкой народной республики в своем Telegram-канале опубликовала видео уничтожения украинского боевика снайпером 132 бригады 1-го Донецкого армейского корпуса.
Ранее Минобороны впервые показало видео применения дронов-камикадзе «Бумеранг».
В России оценили тайные поставки оружия из Болгарии на Украину
Сенатор Долгов: Власти Болгарии побоялись рассказать своему народу о поставках оружия на Украину
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София передавала оружие Киеву через третьи страны, чтобы скрыть это от дружественно настроенного к России болгарского народа и избежать внутренних конфликтов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее издание Еuractiv раскрыло тайную схему военных поставок Болгарии на Украину за последние два года.
«Власти Болгарии, изначально занимающие прозападные и проамериканские позиции, намеренно выбрали опосредованную схему поставки оружия на Украину. Тем самым они утаили этот факт от собственного народа, чтобы не нагнетать давление внутри страны. Ведь значительная часть болгар с теплом относится к России», – заявил сенатор Константин Долгов.
«Руководство Болгарии еще с начала СВО заявило о своих прозападных ценностных ориентациях в противовес своему народу, который в большинстве своем выступает за нормальные и добрые отношения между нашими странами», – добавил сенатор.
При этом для России здесь важны не столько объемы поставок техники и боеприпасов на Украину, сколько сам факт таких поставок. «Тем самым политики в Софии пытаются выслуживаться перед Вашингтоном», – добавляет сенатор.
В понедельник издание Euractiv Bulgaria опубликовало собственное расследование о том, что руководство страны последние два года отправило оружие на Украину на миллиарды долларов в рамках иностранных программ через Великобританию, США и Польшу.
Обозреватели издания выяснили, что непрямая продажа оружия началась еще до начала военной спецоперации России. «Только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее 1 млрд долларов», – говорится в материале издания.
Рекордный болгарский экспорт оружия подтвердили работники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлыке, экс-директор госкомпании «Кинтекс», через которую проходит экспорт оружия из страны и другие источники.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил Болгарию в списке стран, которым по указке США приходится содержать киевский режим. Напомним, что президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, заявив, что это то же самое, что гасить огонь бензином.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.
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Российские войска за сутки уничтожили 540 украинских военных
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Вооруженные силы России за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили более 540 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР.
В Минобороны уточнили, что за сутки на данном направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одна самоходная гаубица «Гвоздика».
Ведомство подчеркнуло, что на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевая машина РСЗО «Смерч», а также гаубица Д-30.
«В районах населенных пунктов Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Также в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР.
Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80-ти украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе населенного пункта Варваровка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, указали в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.
«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», – отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили три вертолета Ми-8 Украины у населенных пунктов Суворово в ДНР, Покровское Днепропетровской области, а также Новоселовка Запорожской области.
ВСУ создали четыре группировки для обороны Артемовска
Пригожин: ВСУ создали четыре группировки для блокировки российских сил под Артемовском
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил, сообщил Евгений Пригожин.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке, передает ТАСС.
«ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил он.
По словам Пригожина, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада
Политолог Кошкин предположил, что Украина расплатится за военную помощь Запада землями
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Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада землями и отсутствием права голоса при полном подчинении, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению политолога Андрея Кошкина, заявления о необходимости платить за помощь Украине все чаще появляются в Соединенных Штатах и связаны с внутриполитической конкуренцией перед выборами президента.
При этом эксперт отметил, что выделение средств на Украину вряд ли будет ограничиваться, но не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, пишет «Вечерняя Москва».
Кошкин считает, что Украина будет расплачиваться с Западом землями, поэтому от нее и требуют вывоз зерна. Эксперт предположил, что земли Украины уже ей не принадлежат.
Политолог считает, что Украина также может расплатиться с Западом отсутствием права голоса, ее приведут к полному политическому, экономическому и социальному послушанию.
Ранее американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.
В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в элите США созрел раскол по отношению к Украине.