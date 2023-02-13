Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Является ли Молдавия частью Русского мира?
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    Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
    		    13 февраля 2023, 09:45
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.

    Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.

    По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.

    Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.

    В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
    		    12 февраля 2023, 18:41
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.

    По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».

    «Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.

    Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

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    Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
    Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
    		    13 февраля 2023, 03:31
    Фото: Serhii Hudak/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.

    Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»

    Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.

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    МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
    Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
    		   12 февраля 2023, 15:28
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС.

    Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».

    Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».

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    Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора под Артемовском
    Пригожин: Поселок городского типа Красная Гора под Артемовском взят российскими силами
    		   12 февраля 2023, 10:58
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Поселок городского типа Красная Гора, располагающийся под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР), был взят российскими силами, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    По его словам, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли населенный пункт Красная Гора, передает ТАСС.

    В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.

    Напомним, временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально.

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    Пушков назвал причину, по которой Украину нельзя принимать в НАТО
    Пушков: Прием Украины в НАТО поставит альянс на грань войны с Россией

    12 февраля 2023, 17:58

    Текст: Валентина Григоренко

    Вступление Украины в НАТО поставило бы альянс на постоянную грань войны с Россией и очень ослабило бы альянс, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале написал, что Украины прием «действительно поставил бы альянс на постоянную грань войны с Россией и превратил бы НАТО в банального заложника территориальных, военных и прочих претензий Украины».

    По его словам, «при помощи поляков и прибалтов Украина высасывала бы из стран НАТО все соки и превратила бы альянс в механизм подготовки большой войны Запада с Россией».

    Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО.

    Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.

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    Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении 200 граждан России

    12 февраля 2023, 14:34

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении на 50 лет санкций в отношении 200 российских граждан.

    Как сообщает РИА «Новости», санкции предполагают блокирование активов; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

    Кроме того, в списке ограничений: полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств; лишение государственных наград Украины, других форм празднования; запрет на приобретение в собственность земельных участков.

    Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.

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    Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
    Economic Times: Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»

    12 февраля 2023, 23:43

    Текст: Антон Никитин

    Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщило индийское издание Economic Times.

    По имеющимся у издания сведениям, снаряды в феврале были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через порт Эмден в Германии. Как отметил неназванный источник издания, Пакистан регулярно поставляет Украине оружие, несмотря на то, что Исламабад просил Россию о снижении цен на нефть. Как отмечается в материале, в январе пакистанские фабрики через порт Карачи отправили Украине 50 тыс. боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в январе стало известно о планах Пакистана поставить Украине через порт в Польше боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм.

    Коментарии (8)
    Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию
    Зеленский подписал указ о создании Черниговской военной администрации

    12 февраля 2023, 13:38

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Черниговской городской военной администрации, следует из соответствующего документа.

    В документе говорится, что генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Черниговской областной государственной администрации необходимо осуществить в соответствии с законом «О правовом режиме военного положения» мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 этого указа, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

    Кто возглавит военную администрацию, пока неизвестно.

    Ранее Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции. Политолог Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, какие цели преследует украинский лидер.

    Коментарии (4)
    В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
    Депутат Нагорняк: Для полноценного восстановления работы энергосистемы Украины необходим год

    12 февраля 2023, 14:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.

    По его словам, для полноценного восстановления работы энергосистемы необходимо год времени и миллиарды долларов, передает РИА «Новости».

    В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что наиболее сложная ситуация со светом в Харьковской и Одесской областях.

    Ранее сообщалось, что энергосистема Украины продолжает испытывать значительный дефицит мощности, в связи с чем всем регионам страны сокращены нормы потребления электроэнергии.

    Напомним, экс-премьер-министр Украины (с 2010 по 2014 год) Николай Азаров заявил, что украинская энергосистема приближается к полному коллапсу, в скором времени страна станет непригодной для проживания.

    Коментарии (5)
    Украинские военные обокрали магазин сотовой связи в Херсоне
    Военные ВСУ обокрали магазин сотовой связи в Херсоне

    12 февраля 2023, 12:39

    Текст: Валентина Григоренко

    Украинские военные залезли ночью в магазин сотовой связи в Херсоне и украли 360 тыс. гривен, а также 16 мобильных телефонов, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    «По данным, полученным от наших источников в нацполиции Украины, туда поступило заявление от Петра Васильевича К., владельца салона сотовой связи «Кибернетики» по адресу: Херсон, улица Потемкинская, 40/10, где неизвестные в военной форме выбили стекла и украли деньги в сумме 360 тыс. гривен, а также 16 мобильных телефонов Xiаomi, Redmi, NARZO и Samsung. Ущерб превысил более 600 тыс. гривен», – отметил источник, передает РИА «Новости».

    По его словам, на записи с камер видеонаблюдения ночью 9 февраля, когда произошло ограбление магазина, были замечены трое украинских военнослужащих в форме.

    В январе житель Артемовского района Александр Щербин рассказал, что ВСУ не гнушались мародерства во время базирования в Опытном.

    Ранее газета ВЗГЛЯД описала алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством.

    Местные жители Соледара также рассказали, что ВСУ увезли из города всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам местных, вывозили даже туалетную бумагу.

    Коментарии (7)
    В Германии призвали к справедливому распределению украинских беженцев в Европе
    Глава МВД ФРГ призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС

    12 февраля 2023, 12:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Принцип приема и размещения украинских беженцев в государствах Евросоюза должен быть более справедливым, чем в настоящее время, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

    По ее словам, не может больше продолжаться ситуация, когда Польша приняла 1,5 млн беженцев с Украины, а Испания лишь 160 тысяч, передает ТАСС. Фезер добавила, что если будет новый поток украинских мигрантов, то их следует лучше распределять в ЕС.

    Ранее испанское издание La Vanguardia сообщило, что в Испании Европол арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака.

    Коментарии (5)
    СНБО Украины анонсировал «большую чистку» в СБУ, полиции и налоговой
    Секретарь СНБО Данилов: Большая чистка состоится в СБУ, налоговой и полиции

    12 февраля 2023, 11:47

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Решения об очередных кадровых чистках в Службе безопасности Украины (СБУ), полиции и налоговой службе планируют принять в понедельник на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

    По его словам, после отставок и увольнений в таможне и Минобороны Украины, 13 февраля «большая чистка состоится в СБУ, государственной налоговой службе и нацполиции», передает РИА «Новости».

    Данилов добавил, что будут избавляться от тех, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса».

    В пятницу Госбюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в центральном аппарате и восьми региональных отделениях Государственной таможенной службы (ГТС) страны.

    Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Алексей Резников будет переведен с поста министра обороны Украины на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, его место займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он сообщил также, что министром внутренних дел будет назначен исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко, а и. о. главы СБУ Василий Малюк станет главой Службы безопасности Украины.

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    В Венгрии отказались поставлять оружие Киеву
    Орбан: Венгрия не будет поставлять оружие Украине вопреки призывам Зеленского

    12 февраля 2023, 16:08

    Текст: Валентина Григоренко

    Венгрия готова быть партнером Украины в достижении мира, но не в поставках вооружений, несмотря на требования украинского президента Владимира Зеленского, заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью, переданном радиостанцией «Кошут».

    Орбан в интервью, переданном радиостанцией «Кошут», прокомментировал присутствие Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что Венгрия по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву, несмотря на требования украинского президента, передает ТАСС.

    По его словам, Венгрия может быть партнером для Украины в строительстве мира, но не в чем-либо другом.

    Он также подчеркнул, что Венгрия «поддерживает интеграцию Украины в ЕС, но она должна добиться прогресса в соблюдении прав национальных меньшинств, в том числе венгерского меньшинства в Закарпатье».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия хочет добиться немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров об урегулировании вооруженного конфликта. Кроме того, он заявил, что страна не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

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    Слуцкий: Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта на Украине
    Слуцкий заявил, что Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта на Украине

    12 февраля 2023, 14:23

    Текст: Валентина Григоренко

    Руководство Украины и западные коспонсоры минского процесса должны ответить за превращение локального конфликта в масштабные военные действия по международному праву, заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

    «Именно они – все, кто лгал и плел сети заговора, рассуждая о мире и готовясь к войне, – ответственны за превращение регионального конфликта в масштабные военные действия, за гибель людей. И должны ответить за это, в соответствии с нормами международного права. О политической ответственности, морали и нравственности говорить не буду: чего у них нет, того нет», – написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

    Он напомнил, что 12 февраля 2015 года был подписан «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», реализация которых способствовала бы урегулированию спровоцированного Киевом конфликта на юго-востоке Украины.

    При этом, день большой надежды стал днем обмана и упущенных возможностей, отметил Слуцкий.

    «Высокий уровень – на подписании как гаранты присутствовали лидеры России, Германии и Франции – придавал, как казалось, вес и надежность договоренностям Украины, ДНР и ЛНР. Более того, пять дней спустя, 17 февраля Совет безопасности ООН поддержал Минские соглашения, одобрив их соответствующей резолюцией»,– продолжил парламентарий.

    Москва и республики Донбасса приложили немало усилий, чтобы соглашения заработали, Киев же все эти годы их упорно саботировал, придумывал отговорки, выдвигал необоснованные обвинения, лгал, ведя свою игру, отметил Слуцкий.

    «Западные коспонсоры минского процесса от Франции и Германии фактически подтвердили наличие сговора по срыву обязательств и сознательному игнорированию резолюции СБ ООН. Зеленский закрыл собой этот предательский ряд, также публично объявив, что никогда не верил в Минские соглашения, а значит, для него они утратили силу с момента подписания. Годами мировое сообщество намерено вводилось в заблуждение», – сообщил политик.

    Также он напомнил, что все время с момента подписания на Россию не переставали оказывать санкционное давление.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.

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    Венгрия пообещала добиваться прекращения огня на Украине
    Сийярто: Венгрия будет добиваться прекращения огня и начала переговоров по Украине

    12 февраля 2023, 12:59

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия хочет добиться немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров об урегулировании вооруженного конфликта в этой стране, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия хочет добиться немедленного перемирия и переговоров на Украине, потому что жизни людей можно спасти только благодаря миру и прекращению огня, и нет «более важной задачи, чем эта», передает ТАСС. По его словам, последние события свидетельствуют о затягивании конфликта – и «это худшая из всех возможных новостей».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

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