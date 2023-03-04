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США и Германия договорились вводить неограниченные санкции против России
Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц договорились вводить неограниченные санкции против России
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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о возможности вводить неограниченное количество антироссийских санкций, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Из сообщения пресс-службы следует, что Вашингтон и Берлин решили вводить антироссийские санкции «так долго, как это необходимо», передает телеканал 360.
При этом они также подтвердили договоренность «возлагать на Россию ответственность столько, сколько потребуется».
Касательно вопроса оказания военной помощи Украине Байден и Шольц заверили, что продолжат курс «экономической и политической помощи».
Кроме того, в ходе встречи президент США и канцлер Германии обсудили и другие международные вопросы, подчеркнув прочные двусторонние отношения.
Ранее СМИ сообщили, что США неформально стали уведомлять союзников о возможности скоординированного введения санкций против Китая, если Пекин окажет поддержку России в конфликте на Украине.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
Захарова предложила Бербок доказать, что она женщина
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Бербок надо сначала доказать, что она женщина, прежде чем предлагать план феминистской внешней политики ФРГ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала газете ВЗГЛЯД новую программу развития внешней политики Германии.
«Пусть сначала докажет, что она женщина», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце представили план феминистской внешней политики, пишет Deutsche Welle* (признано в России иностранным агентом).
Согласно плану, 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты по гендерному равенству, а еще 85% – использовать эту цель в качестве второстепенной. Предполагается, что в рамках изменений также появится «посол по феминистской внешней политике».
«Мы будем усердно работать, чтобы у нашей внешнеполитической службы было более женское лицо и чтобы увеличить долю женщин на высших постах. Мы также будем более систематически направлять наши финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике», – заявила Бербок.
В свою очередь Шульце заверила, что страны с высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности. Бербок же добавила, что участие женщин в подписании мирных договоров делает документы «более устойчивыми».
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Экс-президент Франции Саркози едва не довел экс-канцлера Германии Меркель до слез
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В 2008 году во время мирового финансового кризиса экс-президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез.
Об этом рассказал журналист Politico Пол Тейлор. Политики решали, какие меры поддержки помогут европейским банкам, передает РИА «Новости».
Об инциденте стало известно благодаря воспоминаниям министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. Меркель едва не расплакалась из-за жесткого давления президента Франции Николя Саркози. Немецкий политик пыталась как можно быстрее создать совместный фонд для поддержки банков.
«Николя, я не такая могущественная, как ты», – привел слова Меркель Тейлор.
Отмечается, что сейчас правительство Германии ведет себя так же и все по той же причине. Автор статьи указал, что прежде чем критиковать Шольца за медленное согласование вопроса с танками для Киева, необходимо понять, какую Германию немецкие стратеги хотят на самом деле.
Ранее сообщалось, что Берлин отдал Киеву две современные системы ПВО, оставив немецкую столицу без защиты.
Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
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В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».
Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».
В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».
В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.
В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
В России оценили переброску американцами «самолета Судного дня» в Европу
Военный эксперт Бартош: Переброска «самолета Судного дня» из США в Европу говорит о неминуемой эскалации
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Перебросив «самолет Судного дня» в Исландию, США умышленно ведут к нагнетанию обстановки в Европе. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош, комментируя данные о том, что американский самолет E-6B Mercury приземлился в Исландии.
«Переброска американского самолета E-6B Mercury – настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьезного осложнения международной обстановки», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Сама машина предназначена для поддержания связи со стратегическими наземными и подводными силами США. Наиболее активно такие самолеты использовались в годы холодной войны. Их основная задача – быть пунктом управления, она сохраняется и сегодня», – отмечает собеседник.
«Также следует учитывать тот факт, что несколько дней назад американцы перебросили на авиабазу в Испании четыре стратегических бомбардировщика B-52. Все это укладывается в политику нагнетания или эскалации в Европе», – полагает эксперт.
«Очевидно, что подобные действия направлены против России. Однако я не стал бы это связывать с решением Москвы приостановить участие в ДСНВ. Более того, у нас есть свои «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, которые полгода назад испытывали систему связи с атомными подлодками», – обратил внимание Бартош.
Напомним, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии. Об этом сообщили в соцсетях представители Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Отмечается, что самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным.
В частности, с помощью данного аппарата в период «кризиса» планируется налаживание взаимодействия национального командования с военно-морскими силами, сообщается на официальном сайте ВМФ Соединенных Штатов.
E-6B Mercury является ключевым элементом TACAMO – системы передачи приказов на погруженные подлодки с использованием специально оборудованных самолетов-ретрансляторов. Подчеркнем, что создание сети было напрямую связано с опасностью уничтожения иных каналов связи в случае ядерной войны.
Ранее «самолеты Судного дня» армии США находились в воздухе непрерывно на протяжении 30 лет, отмечает издание The Washington Post. Однако в 1991 году, после распада СССР, ВМФ перевел аппараты системы TACAMO в режим «временной наземной боевой готовности». При этом вылеты продолжают осуществляться у восточного и западного побережья «на случайной основе».
Примечательно, что перебазирование E-6B Mercury произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Возобновить действие документа может только глава государства.
Поводом для подобных мер стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. В условиях откровенных высказываний о «необходимости стратегического поражения РФ» подобное недопустимо, отмечал Путин.
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Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.
Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Эксперт назвал главное направление санкционного удара США по Китаю
Китаист Маслов: Россия может облегчить Китаю жизнь под санкциями США
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Запад планирует нанести Китаю серьезный ущерб с помощью новых санкций. Однако благодаря сотрудничеству с Россией, Пекин преодолеет образовавшиеся проблемы. К тому же Поднебесная способна ответить США и их союзникам. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил китаист Алексей Маслов. Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения против КНР.
«Санкции со стороны США могут создать Китаю серьезные проблемы. Ограничения, скорее всего, коснутся нескольких направлений. Во-первых, главный удар на себя примет технологическая сфера. Будут наложены запреты на экспорт и импорт в КНР запчастей для создания мобильных телефонов и компьютеров», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Большое число ИТ-гигантов Поднебесной высоко котируются на биржах США. Чтобы снизить показатели конкурентов, Штаты инициируют новые ограничения на ввоз продуктов таких компаний, как Huawei, ZTE и Lenovо. В целом такая работа ведется Вашингтоном в течение последнего месяца», – отмечает эксперт.
«Во-вторых, пострадает энергетическая сфера. Многие компоненты американского производства используются на китайских электростанциях. Также Соединенные Штаты являются важным поставщиком СПГ в КНР. Однако Пекин понимает сложность ситуации, поэтому уже сейчас работает над диверсификацией закупок», – подчеркивает собеседник.
«В-третьих, Поднебесная – крупный импортер продуктов питания. Большая часть продовольственных закупок Китая приходится именно на США. В-четвертых, большое число студентов из КНР обучаются в лидирующих университетах Великобритании и Соединенных Штатов. В теории, Запад может ограничить поток молодежи из Китая», – акцентирует Маслов.
«Вместе с тем Пекин наращивает сотрудничество с Россией, что облегчит его существование под санкционным давлением. В частности, Москва может нарастить поставки энергоресурсов и еще больше укрепить образовательные связи. Если Штаты запретят преподавателям выезжать в КНР, то мы способны предложить высококвалифицированных специалистов на замену», – рассказывает эксперт.
«Однако Москва не всесильна: в области высоких технологий и биофарма полностью заменить Запад не удастся. В частности, Китай давно сотрудничает со странами ЕС в сфере кибербезопасности. Если ограничения коснутся данного направления, то Поднебесной придется рассчитывать только на усилия собственных инженеров», – рассуждает собеседник.
«Важно понимать, что уже несколько лет Пекин живет под давлением со стороны США. Китай уже приспособился к новой реальности. К тому же КНР занимает существенное место в глобальной экономической системе. Им есть чем ответить. В частности, Поднебесная может наложить ограничения на поставки в страны Запада редкоземельных металлов», – считает эксперт.
«Более того, Пекин ежегодно инвестирует в страны ЕС около 40–50 млрд долларов. И если Китай решится на снижение поставок капитала в Европу, заменить его будет непросто. Однако главным ответом может стать выстраивание собственной макроэкономической структуры», – полагает собеседник.
«КНР может предложить миру альтернативные финансовые и банковские системы. Это станет большим ударом для США. Пекин также способен на более решительную политику «размежевания» Вашингтона и ЕС. Полагаю, что Китай в силах начать общаться с Европой без оглядки на Вашингтон», – резюмирует Маслов.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты неформально уведомляют союзников о возможности введения санкций против Китая. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ограничения станут ответным шагом Запада, если КНР окажет военную поддержку России в рамках конфликта на Украине.
Подчеркивается, что США хотят заручиться поддержкой участников G7. В настоящий момент уже планируются консультации по данному вопросу, однако какие именно санкции будут предложены Вашингтоном, до сих пор неизвестно.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Примечательно, что тема санкций в отношении КНР стала использоваться Вашингтоном после публикации Китаем инициативы по мирному урегулированию противостояния Москвы и Киева. Напомним, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, почему предложения Пекина не устраивают Соединенные Штаты.
При этом в Америке уже начали прибегать к экономическому давлению в отношении Поднебесной. Так, по словам замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон планирует ограничить количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая.
Также американская администрация начала изучать вопрос об отзыве экспортных лицензий, выданных поставщикам Штатов для продаж продукции компании Huawei Technologies Co. Помимо этого, ограничения коснулись разработанного в КНР приложения TikTok, которое, по мнению правительства Штатов, является «угрозой национальной безопасности США».
О санкциях против КНР размышляют не только в Вашингтоне. Так, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил «донести» до каждого коллеги, в том числе из Китая, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с «последствиями».
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Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном
Захарова: Блинкен на встрече с Лавровым даже не заикался на тему американца Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен накануне на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели тему Уилана, и оказалось, что госсекретарь США «на этот счет даже не заикался».
По ее словам, все заявления Госдепа о том, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг американца, это ложь.
«Невероятное поведение американской администрации», – добавила Захарова.
Также Захарова называла самопиаром заявления Блинкена, прозвучавшие после встречи с Лавровым.
США получили уведомление о решении России приостановить участие в ДСНВ
Вашингтон получил от Москвы официальное уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс рассказал, что государства обменялись официальными нотами, но российских документ не дал США информации свыше той, которая уже прозвучала от представителей России, передает РИА «Новости».
По его словам, этот шаг России «безответственный и достоин сожаления». При этом Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями. Американский дипломат добавил, что в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – заявил российский лидер в послании Федеральному собранию в конце февраля.
Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда со стороны ВС Украины при содействии Пентагона были предприняты попытки нанесения ударов по критически важным для обороны страны объектам. «США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И при этом собираются разъезжать по нашим оборонным объектам?» – риторически спросил президент.
«Это театр абсурда какой-то, – добавил он. – Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. А теперь они еще хотят и осматривать наши оборонные объекты. Они нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты».
Комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), Путин также отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО.
Захарова: Посол Германии уходит от ответа о виновных в подрыве «Северных потоков»
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Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр публично избегает ответа на вопрос об ответственных за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова напомнила, что в ситуации с Алексеем Навальным (внесен в список экстремистов и террористов) фон Гайр стал обвинять Россию в причастности к отравлению, не имея для этого доказательств.
«А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном», – написала Захарова.
Она возмутилась, что «по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина».
«А по «Северным потокам» спустя целых полгода – молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили», – заключила Захарова.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском
США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву.
По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области.
«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова.
Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует.
«Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.
Посол России в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено.
Напомним, в МИД России заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников.
Байден продлил действие санкций против России на год
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Американские антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, продлены на год по решению президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.
Байден продлил санкции, введенные 21 февраля 2022 года нынешней администрацией, также введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа в 2018 году и администрацией Барака Обамы 2014 года по Крыму, передает ТАСС.
Действующий президент США заявил, что такие санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года».
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – утверждается в пояснительной записке президента. «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – добавил Байден.
Ранее в Белом доме заявляли, что экономика России показывает устойчивость к западным санкциям из-за введенных Москвой ответных мер.
Бербок предложила Украине решать самой вопрос о включении Крыма в «мирное соглашение»
Германия предложила оставить за Украиной решение вопроса о включении Крыма в «мирное соглашение»
Украине надо дать возможность самостоятельно решать, должно ли обязательное условие по Крыму быть включено в «мирное соглашение», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, «хорошо известно: Украине также принадлежит Крым», и именно поэтому в 2014 году были введены санкции против России, сообщает РИА «Новости».
Немецкий министр подчеркнула, что украинская сторона должна сама решать, на каких условиях можно заключить «мирное соглашение».
Ранее в Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине.
В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, подготовкой военных к захвату Крыма».
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму лишь при одном обстоятельстве: на подписании капитуляции.
Эксперт объяснил желание Венгрии создать аналог НАТО без США
Политолог Ткаченко: Венгрия хочет «сбросить оковы» американского гегемона
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Западные санкции против Москвы негативно сказываются и на венгерской экономике. Антиамериканская риторика стала единственной возможностью для Будапешта повлиять на ситуацию. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Станислав Ткаченко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен создать альянс аналогичный НАТО, но без США.
«Столь резкие заявления Виктора Орбана объясняются его недовольством политикой санкций США и ЕС в отношении России. Рестрикции наносят ущерб экономике Венгрии, что позволяет оппозиции критиковать премьер-министра», – объясняет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Будапешт исторически крайне зависим от Москвы в энергетическом плане. Из-за ограничений российские поставки снижаются, Венгрия ощущает острую нехватку ресурсов. Нанесен удар и сельскому хозяйству, которое также ориентировано на Россию», – подчеркивает эксперт.
«Кроме того, Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому сухопутные маршруты превратились для нее в жизненно важные экономические артерии. Исходя из этого обстоятельства, сформировалась и весомая роль РФ в жизни Будапешта», – уточняет Ткаченко.
«ЕС не может предложить Венгрии приемлемого выхода из ситуации. Сложившаяся система распределения труда в Европейском союзе отводит ей незавидную роль, предоставляя крайне мало экономических возможностей. Фактически страна может потерять промышленный потенциал, что грозит еще большим оттоком населения», – рассуждает эксперт.
«Также важно понимать, что Орбан представляет консервативные силы, которым экстремальный либерализм США и повестка Демократической партии не близки. За последние годы это недовольство усилилось, из-за чего и появилось желание «сбросить оковы» гегемона», – подчеркивает собеседник.
«При этом идеи о создании истинно европейской системы безопасности звучали и ранее. Например, Макрон и Саркози не раз говорили о важности подобной инициативы. В Германии достаточно часто звучат призывы к тому, чтобы ЕС защищал себя самостоятельно без оглядки на Вашингтон. Но реализовать это сейчас просто невозможно», – отмечает политолог.
«Во-первых, страны Евросоюза остаются крайне зависимыми от Соединенных Штатов. Во-вторых, ЕС не располагает существенным запасом ядерного вооружения. Без этого фактора полностью встроиться в систему глобальной безопасности в качестве самостоятельного актора невозможно. В-третьих, организация не имеет необходимых промышленных мощностей для производства военной техники», – заключил Ткаченко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны ЕС должны создать свой собственный оборонный альянс без США. Об этом сообщает издание Die Weltwoche. По его мнению, это необходимо потому, что Вашингтон преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что в критические моменты истории именно Вашингтон определяет судьбу Европы. В условиях, когда инициативу перехватывает США, страны ЕС постепенно «теряют собственную идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах».
Орбан считает, что многие народы мира желают скорейшего окончания текущего кризиса, однако для этого на Западе «не хватает политической воли». Премьер-министр отметил, что Евросоюз утратил способность «объединять мир ради общего дела». При этом он напомнил, что выступал с идеей создания европейского НАТО еще в 2012 году.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа в результате конфликта на Украине окончательно утратила независимость, а также экономическую и военную мощь. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
При этом он неоднократно подчеркивал, что переговоры о мире со стороны России будут вестись не с Украиной, а с Соединенными Штатами.
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