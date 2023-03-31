Минобороны: Новейший фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск для госиспытаний

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» прибыл в главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых и госиспытаний, а также выполнения испытательных стрельб в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.

По сообщению ведомства, на главную базу Северного флота прибыл новый фрегат «Адмирал Головко», который продолжит программу заводских ходовых и госиспытаний на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море, в том числе проведет проверку вооружения с выполнением испытательных стрельб, передает ТАСС.

Фрегат «Адмирал Головко» третий в серии проекта 22359. Он может быть оснащен крылатыми ракетами «Калибр-НК» и/или «Оникс», а в перспективе гиперзвуковыми – «Циркон». Корвет «Меркурий» – пятый корабль проекта 20380. Он может нести ракеты «Уран» в составе двух пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35У с дальностью стрельбы до 260 км.

Ранее в Минобороны сообщали, что новейший ракетный фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Северного флота в 2023 году.