В Госдуме предложили поддержать исполнителей патриотической песни на российском ТВ

В России необходимо создать открытый реестр исполнителей и авторов патриотического контента, с таким предложением в Минкульт обратилась член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова.

По ее мнению, в это непростое время важно сохранять веру, память и традиции нашего народа через культуру.

«Учитывая текущую ситуацию в мире, интересы и потребности граждан, с целью духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания молодежи, и сохранения исторической правды необходимо на государственном уровне поддерживать авторов патриотической песни, композиторов и поэтов, авторов стихотворений, сценаристов и режиссеров патриотических документальных фильмов», – написала она на своей странице «Вконтакте».

В открытый Всероссийский реестр она предложила внести исполнителей, авторов военной патриотической песни, авторов стихотворений, сценаристов и режиссеров патриотических документальных фильмов (с краткими данными и историями людей) с учетом новых субъектов России.

Сегодня нам крайне важна патриотическая повестка, подчеркнула Василькова.

Депутат также сделала ряд запросов в адрес руководителей центральных телеканалов, с просьбой поддержать исполнителей патриотической песни, авторской песни, композиторов и поэтов на центральном телевидении, приглашая их на различные тематические проекты и телепередачи.

«Истории наших героев должны звучать на всех радиостанциях и ТВ-каналах. Мы должны уходить от формального подхода к выбору исполнителей «коммерческий»/«некоммерческий», – сказала она.