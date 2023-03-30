Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота

В Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ

Сенатор Долгов: США движутся в противоположном от урегулирования проблемы ДСНВ направлении

После решения Москвы приостановить участие в ДСНВ США активно говорили об обеспокоенности этим фактом. Но теперь мы видим, как они предпринимают шаги, которые лишь отдаляют восстановление договора, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.

«Решение руководства США еще раз подтверждает деструктивный характер их внешней политики. Штаты сами неоднократно нарушали положения ДСНВ, при этом формально не приостанавливая членства. В сложившейся ситуации они полностью обвиняют Россию, однако Вашингтон, выражая озабоченность на словах, продолжает двигаться в противоположном от урегулирования направлении», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Подчеркну, что РФ четко объяснила причину приостановки участия в ДСНВ. Со стороны Америки исходит прямая угроза безопасности нашей стране. При этом мы всегда подчеркивали, что готовы вернуться к конструктивному диалогу с США, но в Вашингтоне это, видимо, пропускается мимо ушей», – резюмирует Долгов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он подчеркнул, что Москва не «соблюдала полностью свои обязательства» и «отказалась предоставлять информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев». Кирби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы вернуться к взаимной передаче данных, однако «для этого требуется соответствующая готовность России».

Между тем в США мнения по поводу данного решения разделились. «Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему РФ должна пользоваться мерами прозрачности, если она отказывает в этом Соединенным Штатам?» – цитирует Линн Растен, вице-президента НКО Nuclear Threat Initiative, издание The Wall Street Journal.

В то же время исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отмечает, что сокрытие информации по вооружениям не дает Вашингтону «никаких рычагов давления на Москву». По его мнению, подобные меры «еще больше омрачают ситуацию с соблюдением обеими странами положений договора».

Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом. Он подчеркнул, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений юридически недействительна.

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