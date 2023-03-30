Лефортовский суд эвакуирован перед рассмотрением дела журналиста Гершковича из-за сообщения о «минировании»

В здании Лефортовского райсуда Москвы объявили эвакуацию, в суде в четверг здесь должно пройти рассмотрение ходатайства об аресте журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В суд поступило анонимное сообщение об угрозе минирования, в связи с чем посетителей и сотрудников инстанции эвакуировали, передает ТАСС.

Сейчас ожидается прибытие экстренных служб для проверки сообщения.

Между тем источник сообщил, что американского корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Москву для избрания меры пресечения, вопрос должен был рассматриваться в Лефортовском суде.

В самом суде подтвердили, что туда поступило ходатайство ФСБ об избрании Гершковичу заключения в качестве меры пресечения.

ФСБ сообщала, что аккредитованного при МИД корреспондента Wall Street Journal Гершковича задержали по подозрению в шпионаже.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным в Екатеринбурге.

Само издание выражало беспокойство по поводу судьбы журналиста.