Карпин пожалел о словах про работу в сборной России

Карпин пожалел о словах про увольнение из сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что жалеет о своих словах про работу в национальной команде.

Ранее на пресс-конференции перед матчем со сборной Ирака Карпин заявил, что не держится за место и не видит проблемы в возможном увольнении из национальной сборной.

Как признался Карпин «Спорт-Экспресс», ему следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются, но посыл остался бы тем же. По словам тренера, он не держится за место, готов к увольнению, и каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта.

Ранее министр спорта страны Олег Матыцин заявил, что Валерий Карпин как главный тренер сборной России по футболу не должен проявлять безразличие к этой работе.

Напомним, футболисты сборной России обыграли команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.