В России стартовали командно-штабные учения РВСН

Минобороны: В РФ стартовали командно-штабные учения РВСН с привлечением более 3 тыс. военных и около 300 единиц техники

Стартовала контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения РВСН с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс», сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в общей сложности в проведении учений задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, комиссия командования РВСН проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, передает ТАСС.

Как уточнили в министерстве, учения будут проводиться в соответствии с планом подготовки на 2023 год: предполагается отработка маневренных действий на территории трех регионов? стратегические ракетчики также проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС, особое внимание в ходе учений будет уделено применению БПЛА различных модификаций.

В Минобороны России пояснили, что командно-штабное учение с Новосибирским ракетным соединением определит общий уровень боевой подготовки дивизии, а также поможет в оценке возможностей современных образцов вооружения и специальной техники.

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