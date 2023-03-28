Воронежский прокурор подал иск о признании действий фашистов в годы ВОВ в регионе геноцидом

Прокурор Воронежской области Николай Саврун по поручению генпрокурора Игоря Краснова подал в суд иск о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных военных преступлений, совершенных в регионе фашистскими захватчиками.

Ведомство при подготовке процесса обеспечило взаимодействие с Минобороны, правоохранительными органами и профильными экспертами, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Для этого были исследованы архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирных советских граждан и военнопленных, опрошены историки и другие эксперты, имеющие знания о периоде оккупации области немецко-фашистскими захватчиками, а также очевидцы событий, имевших место с июля 1942 по январь 1943 года.

Оккупанты тогда разделили территории региона на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны. Их пребывание в области сопровождалось насилием, истязанием, убийствами советских военнопленных, мирного населения городов и поселков. Жители уничтожались в сети концлагерей, их обескровливали, делали смертельные инъекции, расстреливали, сжигали и убивали другим способом.

В этот период в результате действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Воронежской области погибли не менее 198 тыс. мирных советских граждан и военнопленных, порядка 77 тыс. человек были угнаны из региона в страны Западной Европы и Украину для привлечения к принудительному труду.

Оккупанты грабили земли, сжигали дома, отнимали еду, оставляя людей без пропитания. Сами захватчики предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1 млн 340 тыс. кв. метров жилплощади в нем осталось нетронутым менее 8%, городской коммунальный фонд уничтожили на 92%.

Актуальный размер материального ущерба региону составил более 11,7 трлн рублей на текущий момент.

Заявление направлено в Воронежский областной суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших и для последующего доведения до мировой общественности данных о жертвах захватчиков и карателей в годы Великой Отечественной.