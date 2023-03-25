В Молдавии заявили, что не видят оснований для прекращения поставок от Газпрома

Молдавия не видит оснований для прекращения поставок газа российским Газпромом, так как контракт действует до 2026 года, заявил госсекретарь Минэнерго республики Константин Боросан.

По его словам, между концерном «Газпром» и АО «Молдовагаз» подписан контракт в 2012 году, он действует до 2026 года. В сообщении представитель ведомства указал, что с октября 2022 года «Газпром в одностороннем порядке принял решение сократить поставки в Молдавию», но о прекращении поставок речи не идет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у страны есть необходимый запас природного газа. Теперь Молдавия готовится к следующей зиме.

Напомним, в Молдавии введен режим ЧП из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа.