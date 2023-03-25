Эксперт оценил риски от введения санкций ЕС против Средней Азии

Введение вторичных санкций ускоряет процесс распада общего рынка, но Россия в любом случае продолжит получать необходимые ей зарубежные технологии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Медкович. Как пишет западная пресса, руководство Евросоюза готово вводить санкции против стран Центральной Азии за параллельный импорт запрещенных товаров и технологий в Россию.

«Россия расширяет торговое сотрудничество с Индией и Китаем, поэтому любые товары, ограниченные для ввоза к нам, мы можем закупать через них. С этим ничего сделать нельзя», – считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович.

Угрозы Запада о вводе вторичных санкций звучат на протяжении года, напоминает собеседник.

«Однако фактически США вводили санкции только против отдельных компаний. Введение таких санкций усугубит раскол мира на торгово-политические блоки. Отрезав кого-то от себя, США лишь ускорят процесс распада общего рынка. Они понимают это и пока боятся прибегать к подобного рода мерам. Объявление вторичных санкций против какого-то государства – это фактическое признание того, что мир раскололся», – пояснил политолог.

Как пишет британская газета The Telegraph, руководство Евросоюза опасается попадания через страны Центральной Азии технологий в Россию в обход существующих ограничений. Сейчас в ЕС хотят предупредить представителей этих стран о последствиях при содействии обходу санкций.

На этой неделе сразу несколько СМИ сообщали о намерении властей Казахстана с 1 апреля запустить онлайн-систему для отслеживания всех товаров, которые ввозятся и вывозятся из страны. Эта система должна не допускать обхода санкций против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Запад оказывает давление на целый ряд стран, которые «не присоединяются к незаконным ограничениям в адрес нашей страны». Песков подчеркнул, что это требует внимания со стороны России и со стороны этих государств. Москва, по его словам, продолжает тесные контакты с партнерами, чтобы минимизировать риски.

Медкович отмечает, что официальной информации о том, что Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию, пока не было.

«Казахстан изначально заявлял, что не будет использовать свою территорию для обхода антироссийских санкций, но по факту эта масштабная практика существует с марта прошлого года. И в ней непосредственно задействованы родственники президента Касым-Жомарта Токаева. Поэтому эти обещания во многом дежурные и на нынешний момент никак не сказываются на параллельном импорте в Россию через Казахстан», – указал глава Евразийского аналитического клуба.

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