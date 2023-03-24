Главы российских регионов рассказали о событиях недели

Губернаторы рассказали о значимых событиях для своих регионов на этой неделе

Губернаторы реализовали задачи по развитию своих субъектов в различных форматах: провели встречи на федеральном уровне, запустили новые проекты и организовали масштабные мероприятия по актуальным вопросам.

Президент России провел встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, который рассказал о развитии региона и состоянии социально-экономической сферы. По его словам, все мобилизованные получили региональную выплату 200 тыс. рублей, утверждена программа льготных жилищных займов участникам СВО, за каждой семьей закреплен соцработник. Кроме того, строится женский кадетский корпус и Сибирский культурно-образовательный комплекс. Губернатор рассказал о планах по развитию горнолыжного курорта «Шерегеш», строительству аэропорта рядом с ним и созданию в этом районе особой экономической зоны.

Глава Якутии Айсен Николаев провел в Якутске Международную конференцию по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, в которой участвовали представители Китая, Казахстана, Киргизии, Монголии, США, Индии, Бразилии, Японии и российских регионов.

«В этом году в Якутии Росгидромет совместно с нашими специалистами начнет мониторинг за состоянием вечной мерзлоты. Такой подход позволит охватить мониторингом как основные природные комплексы, так и техногенные системы», – отметил Айсен Николаев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о запуске уникального проекта «Социальный участковый», в рамках которого в субъекте создадут институт социальных кураторов, которые будут помогать другим жителям в решении многочисленных вопросов. Обучать социальных участковых будут на базе местного центра для развития гражданского общества «Дом народного единства».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Тетенькиным модернизацию региональной системы обращения с отходами. Прорабатывается вопрос строительства комплекса для обработки, размещения и утилизации твердых коммунальных отходов – экотехнопарка, который поможет ликвидировать 23 свалки. Уже заключено концессионное соглашение с инвестором, после завершения экологической экспертизы концессионер запросит разрешение на строительство.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал региональным больницам 48 автомобилей скорой помощи и 15 передвижных ФАПов. Глава подчеркнул, что это самое масштабное поступление автомобилей для медиков за последние годы. По его словам, в области за последние пять лет обновили 180 машин скорой помощи. Новая поставка должна заметно повысить качество и скорость оказания медпомощи в регионе.