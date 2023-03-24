В Подмосковье решили обучать на специалистов по импортозамещению

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24 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ – вовсе не русские, а поляки. По крайней мере, такое мнение, как утверждают социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...

Как русские взяли мощнейшую крепость, дважды уступая числом

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло. Подробности...

Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    В Подмосковье решили обучать на специалистов по импортозамещению

    24 марта 2023, 13:19

    Текст: Александра Юдина

    В колледжах Подмосковья начнут вести подготовку специалистов для импортозамещающего производства, подписаны необходимые соглашения с инвесторами и образовательными учреждениями.

    В Павловском Посаде состоялась встреча круглого стола «Открытый диалог с бизнесом» при поддержке центра «Мой бизнес», где обсудили вопросы взаимодействия предприятий и образовательных организаций, передает телеканал 360.

    Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в Подмосковье продолжается реализация проекта «Кадры для импортозамещения», к которому присоединились такие компании, как «Кроношпан», «Оранжевый джин», «РТК-Электро-М» и «Эфесто».

    По словам главы ведомства, вступившие до этого в проект компании «СПК-Регион» и машиностроительный завод «Тонар» расширили участие, подписав соглашения с новыми образовательными учреждениями.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что последствия санкций для России несут как минусы, так и плюсы, в частности в сфере отечественного производства.

    Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
    Певец Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
    		  
    23 марта 2023, 17:56
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своем отношении к шуткам Максима Галкина (признан в России иноагентом) про песню «Встанем».

    Артист заявил, что рад такому количеству внимания к своему творчеству со стороны Галкина. Дронов отметил, что каждый реагирует по-своему.

    «Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», – заявил певец ИА REGNUM.

    Ранее на концерте в США Галкин высмеял песню певца «Встанем», заявив, что артист в ближайшее время будет петь в Гааге: «Сядем!». Также Галкин осудил артистов, которые остались в России. Так, он резко высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.

    Ранее шутку Галкина прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева, назвав юмориста «обыкновенной гнидой». 

    Коментарии (91)
    Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста
    Агентство АНСА: Местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно
    		   
    23 марта 2023, 18:20
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщило агентство АНСА.

    По данным агентства, Артем Усс самовольно снял браслет контроля местонахождения и покинул съемную квартиру в Милане, ведутся его поиски, сообщает ТАСС.

    Ранее суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

    Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.

    Коментарии (26)
    У Киева возникли сложности с организацией разговора Зеленского и Си
    Советник главы офиса президента Украины Подоляк: В организации разговора Зеленского и председателя КНР Си есть сложности
    		   
    23 марта 2023, 23:59
    Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    В организации разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина имеются определенные сложности, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

    По словам советника главы офиса президента Украины, Киев предлагает провести разговор Зеленского и Си, организационно этим занимается и офис президента Украины, и МИД – глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

    При этом Подоляк признал, что организовать такой разговор достаточно сложно. Как считает советник главы офиса президента Украины, Китай еще якобы не нашел своего нового политического места, не определился, хочет ли он взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне.

    Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины.

    Коментарии (36)
    Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
    Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
    		   
    23 марта 2023, 22:32
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.

    Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».

    Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.

    Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.

    Коментарии (20)
    На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню»
    		   
    23 марта 2023, 18:55
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Жителя округа Южная Кута на индонезийском острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», пишет портал Detik.

    Жители жалуются на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди подтвердили, что признаки существования «маленькой Москвы» действительно есть. Он отметил, что полиция проверяет вопрос законности данного феномена, передает РИА «Новости».

    По утверждению газеты Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскую общину.

    Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.

    Напомним, офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.

    Коментарии (10)
    Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков»
    Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия
    		   
    24 марта 2023, 02:53
    Фото: Danish Defense Ministry/
    XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

    Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках».

    В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать.

    Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».

    Коментарии (11)
    Транcгендерам запретили соревноваться с женщинами в легкой атлетике
    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами
    		   
    23 марта 2023, 21:48
    Фото: AP/TASS
    Текст: Вера Басилая

    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил запрет на участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях с женщинами, заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

    Совет World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) предпринял «решительные меры», чтобы «защитить женскую категорию в легкой атлетике». Коу пояснил, что с 31 марта трансгендеры «мужчина-женщина» будут исключены из рейтинга женской легкой атлетики, но будет создана рабочая группа по изучению вопроса, куда войдет представитель трансгендеров, передает РИА «Новости».

    Между тем новые правила вступят в силу с 31 марта. DSD-атлеты во всех женских соревнованиях могут участвовать, если уровень тестостерона ниже предела в 2,5 нмоль/л в течение как минимум двух лет. Принцип проведения соревнований с ограниченным доступом был исключен из регламента. Спортсмены, которые уже участвуют в состязаниях, должны снизить уровень тестостерона до 2,5 нмоль/л и меньше в течение как минимум полугода, прежде чем снова участвовать в турнирах.

    Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал законопроект, который запретит студентам-трансгендерам заниматься женскими видами спорта.

    До этого в американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения.

    Коментарии (42)
    Медведев зачитал руководителям предприятий ВПК телеграмму Сталина
    Замглавы Совбеза РФ Медведев потребовал от руководителей ВПК выполнять декадные обязательства по поставкам вооружений
    		   
    23 марта 2023, 19:18
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Военно-промышленному комплексу (ВПК) следует восполнить то, чего не было сделано за прошлый год, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

    Он также зачитал телеграмму Иосифа Сталина 1941 года на аналогичную тему, в которой говорилось: «Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали... Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников». 

    По словам Медведева, этот документ служит доказательством того, что никакое производство или организация не являются идеальными, передает ТАСС.

    Однако, подчеркнул зампред СБ, необходимо понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях спецоперации, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия нарастит мощности ВПК за счет кооперации с другими странами.

    Коментарии (51)
    Казахстан собрался противодействовать обходу санкций Запада против России
    Eurasianet.org: Казахстан введет систему мониторинга потока товаров через границу для соблюдения санкций против России

    24 марта 2023, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему для отслеживания всех пересекающих границу республики товаров, с помощью которой намерен продемонстрировать соблюдение введенных странами Запада ограничений против России, сообщает Eurasianet.org со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.

    Как заявил источник издания, Казахстан не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода, так как понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следит за взаимной торговлей со всеми партнерами, сообщил «Коммерсант».

    Источник Financial Times в правительстве Казахстана заявил, что новая система позволит отслеживать всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени.

    Напомним, в конце февраля Казахстан закрыл торгпредство в России. В конце декабря 2022 года глава МИД Казахстана разъяснил позицию республики по антироссийским санкциям.

    Коментарии (42)
    Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге
    В Ледовом театре Елены Бережной рассказали о провалившихся под лед Фонтанки в Петербурге фигуристах
    		   
    23 марта 2023, 16:08
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Артисты Ледового театра Елены Бережной провалились под лед на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге, мужчины смогли выбраться самостоятельно.

    В театре рассказали, что 19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей. Он вышел на лед и начал ради шутки кататься. При этом, по данным издания «Фонтанка», перед этим молодой человек проверил лед на прочность ногой.

    Артист театра провалился под лед, это увидел его старший коллега и поспешил на помощь, однако тоже ушел под воду.

    Мужчине удалось выбраться и попросить помощи у прохожих. При помощи автомобильного троса провалившегося фигуриста вытащили на берег. К этому времени на место ЧП прибыла скорая помощь и полиция.

    Обоих пострадавших отправили в больницу, они не пострадали.

    Ранее сообщалось, что продюсер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед на Волге в Ярославской области, они погибли.

    Коментарии (21)
    Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
    		   
    24 марта 2023, 09:59
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости».

    При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации.

    «Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС.

    Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО.

    «Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он.

    Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента.

    «Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он.

    Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.

    Коментарии (69)
    Названы сроки заключения контракта поставок в КНР по «Силе Сибири – 2»
    Вице-премьер Новак: Переговоры Газпрома и китайской CNPC по «Силе Сибири – 2» находятся в финальной стадии
    		   
    23 марта 2023, 19:12
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири – 2» до конца года, сейчас идет согласование контрактов между ПАО «Газпром» и китайской компанией CNPC, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

    По словам вице-премьера, сейчас также ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через Монголию, до конца года обе компании договорятся и подпишут контракт, передает ТАСС.

    Новак заявил, что переговоры Газпрома и китайской CNPC по поставкам российского газа по «Силе Сибири – 2» в КНР общей мощностью 50 млрд кубометров уже на финальной стадии, ожидается, что в год в Китай будет поставляться 100 млрд кубометров газа. Также он отметил перспективность и амбициозность программы развития производства СПГ в России.

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай тянет со сделкой по «Силе Сибири – 2».

    Коментарии (15)
    КНДР испытала способный вызвать радиоактивное цунами подводный дрон
    «Голос Кореи»: КНДР 21–23 марта испытала способный вызвать сверхмощное радиоактивное цунами подводный беспилотник
    		   
    24 марта 2023, 05:59
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в период с 21 по 23 марта провела испытания нового подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд, который после взрыва может вызвать сверхмощное радиоактивное цунами, сообщило северокорейское государственное радио «Голос Кореи».

    Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, испытанное секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения, миссия которого заключается в том, чтобы секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва с целью разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника, передает ТАСС.

    Как утверждается в сообщении радиостанции, 21 марта беспилотник был отправлен в зону учений в районе провинции Хамген-Намдо на восточном побережье КНДР. В течение 59 часов он находился под водой, двигаясь с постоянным изменением курса на глубине 80-150 м, во второй половине дня 23 марта аппарат достиг цели в акватории залива Хонвон, имитировавшей порт противника, и его испытательная боеголовка была взорвана под водой.

    Согласно переданному в эфире северокорейской радиостанции сообщению, в результате испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики ядерного беспилотного подводного наступательного аппарата, подтверждена его надежность, а также доказана безупречная способность к нанесению смертельного удара.

    В сообщении северокорейского радио утверждается, что испытаниями подводного дрона лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который строго предупредил США и Южную Корею о необходимости прекратить безрассудные учения в районе КНДР. Также говорится, что разработка аппарата, способного нести ядерный заряд, велась в КНДР с 2012 года, подводный дрон получил название «Хэил».

    Напомним, в понедельник стало известно, что КНДР в ходе учений 18–19 марта провела имитацию нанесения ядерного удара по неназванному главному объекту противника.

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    ВСУ активизировали авиацию на Купянском направлении
    Украинское командование активизировало авиацию на Купянском направлении
    		   
    24 марта 2023, 08:27
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы.

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    На Украине предложили отменить пожизненные льготы участникам боевых действий
    Депутат Третьякова: На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы
    		  
    23 марта 2023, 16:46
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Дмитрий Зубарев

    На Украине участникам боевых действий могут отменить пожизненные льготы, заявила депутат Верховной рады Галина Третьякова.

    По ее словам, система поддержки ветеранов с использованием средств государственного бюджета требует трансформации, концепция которой предполагает существующие льготы перевести в денежную доплату к основному доходу, выплачиваемую на протяжении двух-трех лет, передает РИА «Новости».

    Как отметила Третьякова, существует реальная проблема с пожизненными льготами для ветеранов, ряд льгот не работает, они должны быть заменены на те, в которых нуждаются граждане после демобилизации. По ее словам, даже в мирное время «такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может».

    Ранее на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов – украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещена в России).

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