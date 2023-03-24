В Подмосковье решили обучать на специалистов по импортозамещению

В колледжах Подмосковья начнут вести подготовку специалистов для импортозамещающего производства, подписаны необходимые соглашения с инвесторами и образовательными учреждениями.

В Павловском Посаде состоялась встреча круглого стола «Открытый диалог с бизнесом» при поддержке центра «Мой бизнес», где обсудили вопросы взаимодействия предприятий и образовательных организаций, передает телеканал 360.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, в Подмосковье продолжается реализация проекта «Кадры для импортозамещения», к которому присоединились такие компании, как «Кроношпан», «Оранжевый джин», «РТК-Электро-М» и «Эфесто».

По словам главы ведомства, вступившие до этого в проект компании «СПК-Регион» и машиностроительный завод «Тонар» расширили участие, подписав соглашения с новыми образовательными учреждениями.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что последствия санкций для России несут как минусы, так и плюсы, в частности в сфере отечественного производства.