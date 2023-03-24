Спикер МИД Захарова Захарова сыронизировала по поводу поставок Парижем оружия Киеву на фоне беспорядков во Франции

В связи с беспорядками во Франции возникает вопрос: когда президент Эммануэль Макрон поставит оружие не украинцам, а соотечественникам, написала официальный спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она задалась вопросом, когда глава Франции начнет поставки вооружений французам «для поддержания демократии и суверенитета страны», сопроводив текст видеороликом с последствиями беспорядков в Париже.

Ранее Франция поставляла Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, буксируемые гаубицы TRF1, ракетные системы залпового огня (РСЗО) LRU, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale. Также Эммануэль Макрон пообещал предоставить правительству Зеленского колесные легкие танки AMX-10 RC.

В столице Франции и других городах страны уже несколько дней проходят акции протеста. Во время очередной манифестации в Париже полиция задержала 26 человек. Агрессивно настроенные участники акции протеста кидали в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.