Медведев: России понадобится больше оружия после окончания спецоперации

Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном

Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков

Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».

«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.

«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.

«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.

В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.

В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.

Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.

Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.

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