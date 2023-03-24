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Медведев: России понадобится больше оружия после окончания спецоперации
Зампред Совбеза Медведев заявил, что России понадобится больше оружия после окончания спецоперации
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России может понадобиться еще больше оружия даже после окончания спецоперации, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Москве необходимо продумать задел на будущее – прежде всего по оборонно-промышленной составляющей, передает РИА «Новости».
Зампред уточнил, что Россия даже еще не приблизилась к советским показателям, а также отметил, что угрозы милитаризации российской экономики нет.
«Угрозы милитаризации экономики в том виде, в котором это было в конце 1970-х – начале 1980-х годов, в настоящий момент не существует. Мы ее не допустим», – цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
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Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости».
При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации.
«Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС.
Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО.
«Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он.
Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента.
«Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он.
Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.
ВСУ активизировали авиацию на Купянском направлении
Украинское командование активизировало авиацию на Купянском направлении
Российские военные на наблюдательных постах противовоздушной обороны зафиксировали участившиеся случаи применения авиации украинскими военными на Купянском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВС России отметили увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника. В зависимости от характеристик целей противник использует самолеты советской разработки Су-24, Су-27 и МиГ-29, стоящие на вооружении ВСУ, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы.
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в Харьковской области
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Истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что самолет сбит в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
В районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Залиман, Кременная Луганской народной республики, Владимировка, Василевка, Павловка Донецкой народной республики, Берестовое, Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.
Накануне сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных
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Российские войска за сутки уничтожили 465 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили 500 украинских военных.
С конной статуи Щорса в Киеве предложили убрать фигуру комдива
Министр культуры Украины предложил снести памятник Щорсу, но коня оставить
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Киевские власти задумались о сносе памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве, но предлагают оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считают произведением искусства.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко мечтает избавиться от памятника Щорсу в Киеве, но предлагает оставить лошадь, разделив монумент на две части.
«Лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь... Лошадь хорошая», – цитирует «Царьград» главу украинского Минкульта.
Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.
Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной Армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.
Украина внесла Raiffeisen Bank в список «спонсоров войны»
Raiffeisen Bank внесен на Украине в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка и работы в ДНР и ЛНР.
Также в НАПК недовольны, что российское отделение Raiffeisen предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, а также употребляет в документах формулировку «Специальная военная операция», передает РИА «Новости».
Ранее французская корпорация Auchan Holding оказалась на Украине в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок.
Медведев: При СССР мир был в равновесии, а сейчас черт-те что
Зампред Совбеза Медведев заявил, что при СССР мир находился в равновесии, а сейчас – «черт-те что»
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Во времена СССР мир был в равновесии, а сейчас – «черт-те что», на Советском государстве держался весь мировой баланс, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, даже противостояние между Варшавским договором и НАТО не давало разбалансироваться ситуации – «можно как угодно ругать Варшавский договор, Советский Союз и НАТО, но мир был в равновесии, а сейчас – черт-те что», передает РИА «Новости».
Также зампред подметил, к чему приводит однополярное правление, и добавил, что диктату англосаксов пришел конец.
«Мир изменился. Настолько радикально, насколько я не мог представить еще несколько лет назад. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы в силу тех событий, которые происходят, и недавних переговоров (президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина)», – сказал он.
По мнению зампреда Совбеза, институты также должны меняться, так как часть из них либо неэффективна, либо «носит мусорный характер», в частности МУС.
«Грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа», – заверил Медведев.
Ранее политик отмечал, что последствия столкновения армий России и США будут чудовищными.
ЕС пообещал Украине ракеты «земля – земля» при наличии запроса
Саммит Евросоюза пообещал поставить Украине ракеты «земля – земля», если Киев попросит
Саммит Евросоюза подтвердил обещание предоставить Украине 1 млн снарядов, а также ракеты класса «земля – земля» в случае получения соответствующего запроса, говорится заявлении глав государств и правительств ЕС.
Все это будет закуплено в том числе через совместные заказы из Европейского фонда мира с целью поставить совместно 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. При этом тип ракет, которые готов поставить ЕС, в заявлении не указывается, передает ТАСС.
Ранее в Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского казачьего войска
Президент Владимир Путин присвоил высший чин казачьего генерала атаману Кубанского войскового казачьего общества Александру Власову.
Документ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу Путина, высший чин казачьего генерала присвоен атаману Кубанского войскового казачьего общества Александру Власову.
Ранее всероссийский атаман рассказал о роли казаков в возвращении Крыма в состав России.
Мишустин сообщил о скором начале работы фонда поддержки участников СВО
Премьер-министр Мишустин заявил о скором начале работы фонда поддержки участников СВО
Специальный государственный фонд, созданный для оказания помощи семьям погибших бойцов во время спецоперации и ветеранам, должен заработать по всей стране в течение ближайших месяцев, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, главной задачей фонда будет адресная поддержка ветеранам специальной военной операции и семьям погибших бойцов. В ближайшие месяцы фонд начнет работу на территории всей страны, передает ТАСС.
«Граждане через многое прошли – и им нужны повышенное внимание и особая забота государства. Это будет обеспечено», – подчеркнул Мишустин.
Госфонд адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших президент Владимир Путин предложил создать в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с ураном
Зампред Совбеза Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с обедненным ураном
Киеву стоит задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив коллективному Западу осуществить поставки боеприпасов с обедненным ураном, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, украинцам стоит задуматься, хотят ли они, чтобы на территории страны использовались эти средства поражения, несмотря на то, что такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако оставляют ядерный след, передает ТАСС.
Медведев напомнил, что подобные снаряды применялись в Югославии, после чего в стране был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний.
«Урановый сердечник хорошо прошибает броню. Проблема в том, что грязь все равно остается. Уран-234 и уран-235, если я не ошибаюсь, там используются – у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обедненный уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем у обычного. Но она есть, и в конечном счете оставляет радиоактивный след», – пояснил политик.
Также зампред Совбеза отметил, что поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных.
«Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Если Patriot доставлен на территорию Украины с иностранными специалистами, они также, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», – заверил он.
Медведев добавил, что зарубежные специалисты являются врагами российского государства.
«Их надо уничтожать. И они должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Будь то самолеты или эти снаряды с урановым сердечником, это участие в конфликте против нашей страны», – резюмировал он.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Белградский политолог Стеван Гайич рассказал газете ВЗГЛЯД, что Британия устроит урановый геноцид на Украине.