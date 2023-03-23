Стартовал Всероссийский грантовый конкурс «Добро не уходит на каникулы»

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» проходит с 2018 года, и сегодня стартует его шестой сезон. Основные направления проекта – это помощь детям, пожилым и одиноким людям, а также забота о животных.

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» с целью развития добровольчества в общеобразовательных организациях и мотивации школьников, педагогов и родителей к участию в волонтерской деятельности.

Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов подчеркнул, что конкурс играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения нашей страны. Одна из его главнейших задач – вырастить неравнодушных людей с активной жизненной позицией.

«Очень важно, что ребята уже в раннем возрасте понимают, что, став добровольцами, они могут не только воплотить в жизнь свои проекты, но и получить финансовую помощь от нашего государства. Среди проектов есть те, которые бы хотелось отметить отдельно», – сказал Кудряшов.

«Например, наши добровольцы организовывали мероприятия для ребят, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в пунктах временного размещения, а также собирали гуманитарную помощь, проводили акции в поддержку участников специальной военной операции. Сейчас эта помощь важна как никогда, а опыт, который ребята приобрели за время волонтерской работы, будет полезен детям из разных регионов России», – отметил он.

Принять участие в конкурсе могут добровольческие (волонтерские) отряды образовательных организаций, в которых состоят ребята от 8 до 17 лет. Заявки будут приниматься до середины апреля. Срок реализации грантов – с июня по сентябрь 2023 года.

Напомним, что в 2021 году в конкурсе «Добро не уходит на каникулы» приняли участие 6 тыс. человек, в 2022 году количество участников увеличилось до 9500 человек. В 2022 году 64 проекта были реализованы благодаря финансовой поддержке. Помощь получили более 26 тыс. человек и 2 тыс. животных. Сумма финансирования, выделенная на развитие добровольчества в образовательных организациях, превысила 72 млн рублей за все время реализации конкурса.