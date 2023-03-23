Мишустин заявил о повышении пенсий с 1 апреля

Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля, а их рост за год составит 13,5%, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Он добавил, что будут сохранены действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. С 1 апреля будет повышена социальная пенсия в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Мишустин пояснил, что помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что, по словам премьера, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 3,3% в дополнение к уже проведенной индексации в 10%.