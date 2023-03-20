Российский предприниматель Дерипаска предрек Западу поход на поклон к Китаю в связи с банковским кризисом

Из-за свалившихся на Запад экономических проблем, которые Вашингтон сам и спровоцировал, Белый дом будет вынужден идти на поклон к Китаю в надежде исправить неразумную финансовую политику, выразил мнение российский предприниматель Олег Дерипаска.

В своем Telegram-канале он написал, что Западу «придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам». Как бы Запад ни сопротивлялся, пришло время «начинать новую страницу уже биполярного мира».

Дерипаска отметил, что экономические ошибки были совершены «ультралиберальными экономистами из ФРС, которые задирали бездумно ставки в своем упорстве не замечать реальность». По мнению бизнесмена, именно такое решение властей США спровоцировало масштабный кризис ввиду того, что американская экономика «слишком рыночная и не выносит серьезного дисбаланса».

«Много голов этой весной полетит в Вашингтоне (и среди них будет и голова этой жабы-террористки – взрывательницы газопроводов)», – подчеркнул он.

Также Дерипаска заметил, что Китай при желании сможет «обвалить всю американскую экономику», если начнет продавать казначейские бумаги Министерства финансов США.

«Американские власти совершили большую ошибку, решив превратить свою финансовую систему в «чудо-оружие санкционной войны», – заключил бизнесмен.

Накануне администрация Байдена запросила миллиардера Уоррена Баффетта о помощи с банковским кризисом.

Ранее рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.

Напомним, банк Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank.