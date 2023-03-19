Президент Сирии Асад прибыл в ОАЭ

Сирийский лидер Асад прибыл в ОАЭ для переговоров с президентом страны Аль Нахайяном

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

В заявлении канцелярии Асада говорится, что президент Башар Асад прибыл сегодня днем в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. По прибытии в президентский аэропорт Абу-Даби он был принят Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов, уточнили в канцелярии, передает РИА «Новости».

После прибытия в аэропорт столичного эмирата Асад вместе с эмиратским президентом отправился на переговоры во дворец «Каср аль-Ватан», также находящийся в Абу-Даби.

Отмечается, что в состав сирийской делегации входит ряд министров, временно поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби, а также супруга президента Сирии Асма Асад, которая, согласно заявлению, лично встретится с Фатимой бинт Мубарак – супругой шейха Мухаммеда Аль Нахайяна.

Ранее Асад выразил поддержку России в ее спецоперации на Украине, отметив, что после победы возникнет более безопасный мир.