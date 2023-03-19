Стипендии президента России в аспирантуре собрались поднять до 50 тыс. рублей

Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян

ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией

Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%).

Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%).

На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%).

Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%).

Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%).

По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%).

Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.