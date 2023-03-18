Владелец яхты, на которой были подозреваемые в подрыве «Северных потоков», хочет продать ее

Владелец яхты «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве трубопроводов «Северный поток» направлялись к цели, планирует ее продать, сообщает газета Bild am Sonntag.

Сейчас яхта находится на мысе Буг на германском острове Рюген в Балтийском море. Владелец хочет продать яхту, о потенциальном покупателе ничего не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

В январе на яхте провели обыск, во время которого изъяли GPS-навигатор, термофутболку и черную кепку. Сейчас волосы с кепки исследуют в лаборатории на наличие следов ДНК.

Ранее газета New York Times сообщила, что диверсию на газопроводах устроила «проукраинская группировка», которая действовала без ведома США.

До появления этих сообщений американский журналист Сеймур Херш, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку.