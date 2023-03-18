Путин приехал в Севастополь Путин приехал в Севастополь за рулем Развожаев: Путин неожиданно для всех приехал в Севастополь за рулем

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Губернатор Севастополя Развожаев написал в своем Telegram-канале, что Путин удивил всех, приехав за рулем автомобиля в город, хотя все готовились к видеоконференции и докладу президенту по спецсвязи. «В такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер», – написал Развожаев. Он также заявил, что Путину показали новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». «Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям», – подчеркнул губернатор. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь». В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%). Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%). На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%). Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%). Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%). По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%). Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца» Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»

Фото: «Собачье сердце»/Киностудия «Ленфильм»

Текст: Антон Антонов

После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова. Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет». Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала. Новости СМИ2 Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent. Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости». Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря. «Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости». Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит. Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он. Новости СМИ2 Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля. Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС. Изменены правила прекращения гражданства Украины Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. По закону, россияне, имеющие гражданство Украины и пожелавшие из него выйти будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале «Госуслуги». При этом от россиянина со дня подачи заявления требуется воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – гражданином Украины. Возможность повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возникает только через десять лет. Заявление за ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны. Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования. Новости СМИ2 Прокурор МУС заявил о сожалении из-за «ордера на арест» Путина Прокурор МУС: «Ордер на арест» Путина не может быть поводом для праздника

Фото: Mike Corder/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Выданный Международным уголовным судом (МУС) «ордер на арест» президента Владимира Путина выдан под давлением доказательств, он не может быть поводом для праздника, и вызывает настоящее сожаление, заявил прокурор МУС Карим Хан. В интервью CNN Хан заявил, что МУС пришлось выдать «ордер на арест» Путина, поскольку доказательства заставили действовать таким образом. По словам прокурора, выдача ордера не должна стать поводом для праздника и вызывает лишь сожаление, передает РИА «Новости». Хан отметил, что МУС продолжает изучать и анализировать все поступающие обвинения по ситуации на Украине, и не намерен останавливаться после выдачи ордеров, но утверждает, что суд хочет «найти правду». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия. Путин приехал в Севастополь Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин приехал в день воссоединения Крыма с Россией на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе. Президент Владимир Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь, передает РИА «Новости». Глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Образовательный кластер в византийском стиле, включающий в себя детский центр «Корсунь» (филиал«Артека») и детскую школу искусств (художественный центр), построен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о о развитии историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Минобороны России во взаимодействии с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». Корсунь предназначен для размещения детей, прибывающих в Севастополь для знакомства с многочисленными культурно-патриотическими достопримечательностям города и его богатой историей, предусматривает единовременное пребывание до 300 человек. Художественный центр, предназначенный для организации дополнительного образования детей Севастополя, предусматривает единовременное обучение до 350 человек. В новом здании художественного центра расположится Севастопольская детская школа искусств, где планируется обучение детей архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному творчеству, искусству театра, хореографии. Также здесь будет размещена Севастопольская детская художественная школа. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта. Ожидалось, что Путин присоединится к мероприятию по видеосвязи, передает ТАСС. Накануне рабочий график президента тоже частично был посвящен ситуации на полуострове. В пятницу Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Новости СМИ2 Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок

Фото: Пресс-служба ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя. Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов. «За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Путин поручил выделить средства на поддержание турбизнеса Крыма 17 марта 2023, 19:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. Он добавил, что в 2022 году такая поддержка помогла сохранить рабочие места, передает ТАСС. Путин обратил внимание главы Минфина Антона Силуанова на необходимость поддержки Крыма. «Но мне кажется, что этот источник даже нет необходимости использовать, потому что у Чернышенко Дмитрия Николаевича (вице-премьер РФ, курирует в том числе туризм – прим. ВЗГЛЯД) в рамках «его» бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги. Главное, чтобы их у него не забрали», – заметил глава государства. Путин на согласие выделить средства поблагодарил, отметив, что это будет хорошим подарком к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Новости СМИ2 Политолог: Крым продемонстрировал возможности России преодолевать любое внешнее давление Политологи Мартынов и Данилин рассказали об экономическом развитии Крыма после его воссоединения с Россией

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Крым и Севастополь имеют особое социокультурное значение для всех россиян. Наше единство имеет давнюю историю, и девять лет назад оно было подкреплено официально. С тех пор Крыму и Севастополю возвращена традиционная роль в общественной, политической и культурной жизни России», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я сам родился в Крыму, в Феодосии. Накануне исторических событий 2014 года, честно признаться, я очень скептически относился к перспективе возвращения Крыма в родную гавань. Тогда мне это казалось практически невероятным», – вспоминает Мартынов. «Но воля миллионов людей сделал возвращение Крыма реальным. И сегодня это событие для нас – предмет гордости. За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России преодолевать любое внешнее давление и добиваться значимых результатов», – говорит собеседник. «Ведь то состояние, в котором Крым находился при Украине, было ужасным. Инфраструктурная база полуострова была изношена. Однако за прошедшие годы нам удалось восстановить имеющуюся инфраструктуру и начать создавать новую, включая крупные проекты», – добавил он. «Спустя девять лет тот импульс сплочения народа, который мы все ощутили после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, не затухает, а только усиливается. В прошлом году после начала спецоперации мы видели очередной этап объединения россиян вокруг флага и нашего Главнокомандующего», – напомнил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «И я бы особо отметил те изменения, которые произошли в Крыму и Севастополе за прошедшие годы. Я работал на референдуме весной 2014 года и хорошо помню состояние региона. С тех пор я внимательно слежу за грандиозными крымскими стройками – это не только трасса «Таврида», Крымский мост, электростанции и водохранилища, но и другие прорывные проекты по развитию региона», – напомнил эксперт. «Кроме того, за эти годы валовый региональный продукт вырос в четыре раз. Кстати, на каждый рубль государственных инвестиций в Крыму приходится три рубля частных вложений. Также в регионе сформировалась уникальная команда управленцев. Заметьте: все это было сделано на фоне беспрецедентного санкционного давления извне. Регион развивается вопреки надеждам украинских политиков и ЕС», – добавил аналитик. «Крым и Севастополь играют также особую роль в общественной и культурной сферах нашего общества. Помимо всего прочего, регион можно назвать одним из российских центров православия, ислама и других традиционных для нашей страны религий», – резюмировал собеседник. В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны». В ходе совещания президент заявил, что все планы по развитию экономического потенциала полуострова будут воплощены: «Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о реализации в Крыму инвестпроектов на сотни миллиардов рублей Путин: В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов на 450 млрд рублей 17 марта 2023, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей. Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Новости СМИ2 Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов России 17 марта 2023, 18:37 Текст: Ольга Иванова

Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов России есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию полуострова. Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС. «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату», – обратился Путин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Ранее Путин заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором Путин: Воссоединение Крыма с Россией является историческим выбором

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что это был исторический выбор, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал он. Путин напомнил, что девять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны», передает ТАСС. При этом, подчеркнул президент, Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. Глава государства указал, что несмотря на все вызовы и трудности, власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития этих двух регионов. Кроме того, будут реализовываться планы «по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры». Путин ранее заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. Новости СМИ2 Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО 18 марта 2023, 12:17 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников специальной военной операции на Украине, включая добровольцев. Максимальное наказание за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за распространение фейков о них составит 15 лет лишения свободы, также придется выплатить штраф в размере до 5 млн рублей. Изменился срок уголовной ответственности за дискредитацию ВС России за рубежом. Теперь ответственность распространяется на все публичные действия, касающиеся всех участников СВО, передает РИА «Новости». Речь идет и о добровольцах, и о профессиональных военных, задействованных в спецоперации. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.