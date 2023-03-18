Песков разъяснил применение штрафа за дискредитацию добровольцев СВО

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18 марта, суббота | Последнее обновление — 16:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин приехал в Севастополь
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Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего.
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17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков разъяснил применение штрафа за дискредитацию добровольцев СВО
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Штраф в размере 500 тыс. рублей распространяется на всех добровольцев и добровольческие формирования, участвующие в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет о всех формированиях, передает ТАСС со ссылкой на радио «Говорит Москва». Отмечается, что участниками спецоперации являются бойцы ЧВК «Вагнер».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа в размере 500 тыс. рубле за дискредитацию добровольцев СВО.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Telegraph рассказала об использовании ВСУ пулеметов «Максим»
Telegraph сообщила об использовании ВСУ на Артемовском направлении пулеметов «Максим»
Вооруженные силы Украины в районе Артемовска (Бахмута) вынуждены использовать пулеметы «Максим», так как испытывают нехватку современного оружия, сообщают СМИ.
Как пишет Telegraph, украинские военные «в бункерах стреляют из пулеметов «Максим». Отмечается, что эти пулеметы «в большей степени ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной». Издание поясняет, что ВСУ сталкиваются с «нехваткой современного оружия». При этом газета публикует заявление украинского военного, который назвал пулеметы «Максим» «грозным оружием». Он сообщил, что неоднократно видел их на стационарных позициях, передает РИА «Новости».
Напомним, российские силы держат под контролем до 70% территории Артемовска. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и продвигаются вглубь промзоны.
Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины
В результате взрыва в Днепропетровской области Украины поврежден объект критической инфраструктуры
Взрывы произошли в Днепре (Днепропетровске) и Новомосковске в Днепропетровской области Украины, поврежден объект критической инфраструктуры, сообщают украинские СМИ.
В Днепре произошло несколько взрывов, передает ТАСС.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что серьезно поврежден объект критической инфраструктуры в Новомосковске, передает РИА «Новости».
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что в Новомосковске начался пожар.
Воздушная тревога была объявлена столичном регионе, Киеве, в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областях Украины. Позднее в восточных и центральных областях был объявлен отбой воздушной тревоги.
В среду взрывы произошли в Харькове.
МИД назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины
МИД: Отмена всех антироссийских санкций и исков необходима для урегулирования ситуации вокруг Украины
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Неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, прекращение поставок оружия и наемников, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД отмечается, что для достижения мира на Украине необходимо прекратить поставки вооружений и наемников, завершить боевые действия, вернуть внеблоковый статус, а также признать на международном уровне новые территориальные реалии.
Кроме того, должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, закреплен ее безъядерный статус и даны арантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств, подчеркнула Захарова.
«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», – отметила дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов считает неприемлемым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.
В ДНР сообщили о контроле российскими силами до 70% территории Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Российские силы контролируют до 70% территории Артемовска
Российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмута), заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «России-24».
Он уточнил, что российские силы на данный момент «контролируют порядка 60%, может быть, и больше – до 70%» города Артемовск, передает ТАСС.
По словам Гагина, ВСУ сосредоточили в расположенном в 11 км к западу от Артемовска городе Часовой Яр «достаточно серьезную группировку», подразделения которой пытались прорваться в Артемовск, но эта попытка была отбита.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в городе.
Украинского боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» уничтожили в Артемовске
Российские силы уничтожили в Артемовске боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Мирончикова
Российские силы в Артемовске (украинское название – Бахмут) в ДНР уничтожили боевика из спецбатальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова.
Мирончиков из подразделения «Волки Да Винчи», которым командовал не так давно уничтоженный один из лидеров «Правого сектора*» (запрещен в России) Дмитрий Коцюбайло, был уничтожен российскими подразделениями в Артемовске, передает Telegram-канал «Русская весна».
Ранее украинские СМИ сообщили, что один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи, уничтожен под Артемовском.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Омбудсмен Морозова рассказала о гибели жителей и разрушениях в ДНР до СВО
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о гибели 4,3 тыс. человек в ДНР из-за украинских обстрелов до спецоперации
Из-за украинских обстрелов в ДНР с начала конфликта в Донбассе, но до начала специальной военной операции России на Украине погибли 4,3 тыс. человек, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в докладе Совбезу ООН.
В докладе сказано, что в результате украинских обстрелов к началу спецоперации оказались разрушены более 23 тыс. частных жилых домостроений и 5 тыс. многоквартирных домов, а «отдельные населенные пункты фактически стерты с лица земли». Как сообщила Морозова, «с начала конфликта и по состоянию на 24 февраля 2022 года» жертвами действий Украины стали 4374 человека, включая 91 ребенка, еще около 8 тыс. мирных жителей получили ранения, передает РИА «Новости».
С июля ВСУ используют против мирных жителей противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток», нарушая «требования международного гуманитарного права». В ДНР более 90 человек подорвались на минах, в том числе девять детей, «один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», у многих «диагностирована травматическая ампутация конечностей».
За время СВО зафиксировано свыше 15,5 тыс. фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них более 15 тысяч – с применением тяжелого вооружения. Украина выпустила по ДНР свыше 100 тыс. боеприпасов различного калибра.
В ООН, МККК и ЮНИСЕФ были направлены 590 писем о нарушениях прав человека и военных преступлениях Киева, но реакции не последовало, говорится в докладе.
Напомним, большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Эксперт рассказал о способности российской ПВО сбивать снаряды Excalibur
Российские зенитные ракетные комплексы могут сбивать управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, отправленные в Киев США, рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Уничтожение в воздухе высокоточных боеприпасов стало особенностью работы российской ПВО, передает РИА «Новости» слова Мураховского.
Отмечается, что гаубицы являются непростой целью для расчета ЗРК из-за своих размеров. Также снаряды тяжело вывести из строя из-за их высокой прочности.
Удается это делать благодря оперативной доработке программных и аппаратных средств, что повысило их возможность борьбы с угрозами.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных
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Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации на Красно-Лиманском направлении группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении потери противника составили свыше 100 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены до 120 военнослужащих, две бронемашины, две боевые машины РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром, Новомихайловкой ДНР, Ореховым и Левадным Запорожской области.
Потери противника за минувшие сутки на этих направлениях составили до 50 военнослужащих и два пикапа, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 25 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 89 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Тоненького ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки перехвачены 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган».
Уничтожены девять украинских беспилотников в районах пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Червонопоповка, Рубежное ЛНР, Владимировка, Старомайорское, Егоровка и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию любых участников специальной военной операции на Украине, включая добровольцев.
Максимальное наказание за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за распространение фейков о них составит 15 лет лишения свободы, также придется выплатить штраф в размере до 5 млн рублей.
Изменился срок уголовной ответственности за дискредитацию ВС России за рубежом. Теперь ответственность распространяется на все публичные действия, касающиеся всех участников СВО, передает РИА «Новости».
Речь идет и о добровольцах, и о профессиональных военных, задействованных в спецоперации. Максимальное наказание за такое преступление увеличивается с пяти до семи лет лишения свободы.
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