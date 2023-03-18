Песков разъяснил применение штрафа за дискредитацию добровольцев СВО

Штраф в размере 500 тыс. рублей распространяется на всех добровольцев и добровольческие формирования, участвующие в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о всех формированиях, передает ТАСС со ссылкой на радио «Говорит Москва». Отмечается, что участниками спецоперации являются бойцы ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа в размере 500 тыс. рубле за дискредитацию добровольцев СВО.