Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине

США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.

Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.

Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»

«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.