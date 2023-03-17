В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине

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17 марта, пятница | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пекин: Поездка Си Цзиньпина в Россию будет визитом мира
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17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев.
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Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя.
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Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине
Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине
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США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.
Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.
Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»
«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
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Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.
Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.
Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.
По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.
Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Кадыров жестко отреагировал на сожжение Корана ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
На кадрах видно, как украинские военные разжигают костер страницами из Корана.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что не позволит «никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдет до вас, где бы вы ни находились».
«Вот оно ваше истинное фашистско-сатанинское нутро. Посмотрел бы я, как вы осмелитесь дотронуться до Священного Корана, будь в зоне досягаемости до вас хоть один чеченец или мусульманин. Вы бы не посмели пойти на этот кощунственный акт, если бы подобный подход к чужой нации, культуре, религии не был бы вашей государственной идеологией», – написал он.
Он обратился к «мусульманам, которые якобы воюют в составе ВСУ». «Каково вам быть в одних рядах с врагами Аллаха? Какое оправдание вы себе найдете в день великого суда?» – написал он.
Ранее Кадыров призвал российских военнослужащих не жаловаться публично на имеющиеся на передовой проблемы, а ставить в известность вышестоящих офицеров и помогать искать решение задачи.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения
США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
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РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.
Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.
На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Асад назвал Зеленского клоуном
Президент Сирии Башар Асад в интервью для телеканала «Соловьев Live» заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского клоуном.
Он пояснил, что выступления Зеленского похожи на клоунаду, передает РИА «Новости».
«Его цитаты как клоунада – это нам понравилось вообще, то, как он себя ведет, как комедийный актер даже в политике. Нам нужны иногда такие клоуны, чтобы они разрядили обстановку, рассмешили нас чуть-чуть», – сказал Асад.
Напомним, Асад заявил, что в ближайшие недели подпишет соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно.
Также Асад поддержал расширение российского военного присутствия в Сирии.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Комиссия ООН не нашла признаков геноцида на Украине
Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине не нашла признаков геноцида на территории страны, заявил председатель комиссии Эрик Месе.
По словам Месе, комиссии не удалось обнаружить на территории Украины мест геноцида. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, передает РИА «Новости».
Ранее Совет ООН по правам человека в марте прошлого года учредил комиссию по расследованию нарушений на Украине. В обязанности членов входит установление фактов и обстоятельств, которые можно квалифицировать как нарушение прав человека, согласно нормам международного права.
Комиссия представила доклад в четверг, в котором Россию обвинили в нарушении международного гуманитарного права, «многие из которых составляют военные преступления».
Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Турция запретила заправку российских самолетов производства США
AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
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Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант». Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию. На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.
Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.
Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.
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