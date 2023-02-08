Минфин США исключил из санкционного списка Лепса

Эксперт: Apple выполняет требования ФАС из-за боязни потерять российский рынок

Эксперт Единин: Западные компании все чаще выполняют требования нашего законодательства

Исполнение предписаний российских регуляторов зарубежными компаниями свидетельствует об их нежелании терять российский рынок. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замдиректора ИРИ Борис Едидин. Ранее стало известно, что Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского».

«Исполнение предписания ФАС американской компанией Apple наглядно говорит о том, что обращения в суды в целях защиты прав и интересов российских пользователей и компаний имеют смысл», – рассказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам Борис Едидин.

«В целом западные компании рассматривают российский рынок как сферу своих интересов. Поэтому они заинтересованы действовать в рамках закона и выполнять требования антимонопольных органов, чтобы не потерять его», – рассуждает эксперт.

Рассуждая о том, можно ли ожидать развития позитивного диалога между российским регулятором и западными ИТ-компаниями, собеседник отметил, что «да, действительно, все об этом свидетельствует, поскольку данный случай не единственный».

«У нас есть уже достаточно много примеров, когда иностранные компании добросовестно выполняют требования российских регуляторов. Данный случай продолжает такую тенденцию и, как мне кажется, она имеет все шансы к развитию», – отметил Едидин.

Кроме того, как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, продавливать свои монопольные интересы для таких компаний, как Apple, становится все сложнее. Развиваются альтернативные, с том числе отечественные, магазины приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями. Это вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции и отказываться от тотальной диктовки своих правил.

Ранее стало известно, что американская компания Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского». Законность предписания поддержали суды двух инстанций. Apple была обязана исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, позволяющее компании не допускать в App Store приложение разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям и политикам Apple. Также компания должна была вернуть в iOS функционал, необходимый для надлежащей работы сторонних приложений родительского контроля.

В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года. Кроме того, в очередной версии iOS 15 Apple добавила в операционную систему Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля.

Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple.

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам административного расследования оштрафовала компанию Apple более чем на 1,1 млрд рублей. Эту сумму требуется выплатить в течение двух месяцев с момента вынесения штрафа.

Как сообщается на сайте ФАС, Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в приложениях. Правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, поясняют в антимонопольном ведомстве.

В конце 2022 года в ФАС России поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. Ведомство проанализировало информацию и пришло к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме.