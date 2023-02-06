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Эксперт: ЕС и США попали в нефтяную зависимость от Индии
Эксперт Юшков: Если Индия перестанет покупать российскую нефть, на Западе начнется глубочайший дефицит топлива
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США и Европа заинтересованы в том, чтобы Индия и дальше закупала российскую нефть по сниженной цене. Но Москва может уменьшить размер скидки и это отразится на Европе и Штатах, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее агентство Bloomberg сообщило о возросшей роли Нью-Дели на нефтяном рынке в связи с закупками сырья у России.
«Именно Индия перерабатывает российское сырье на прибрежных НПЗ и отправляет дизельное топливо в США. Европейцы и американцы должны ее безмерно благодарить за это. Если бы Запад запретил Нью-Дели закупать энергоресурсы у Москвы, ситуация мгновенно бы привела к глубочайшему дефициту топлива в Европе», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Еще очень большую роль играет вопрос о том, кто именно выступает в роли посредника. В принципе, любые азиатские страны могут закупать российскую нефть, причем не по потолку цены. Ограничения распространяются лишь на страхование и перевозку подобного товара. Что касается Индии, то на судах этой страны российская нефть вообще не перевозится», – подчеркивает эксперт.
«Сегодня, Индия – крупнейший покупатель российской нефти, который занимается ее переработкой. Мы продаем сырье с большим дисконтом. Но постепенно скидки на российские ресурсы будут снижаться. Чтобы сохранить рентабельность подобных схем, Нью-Дели может начать увеличивать стоимость конечных продуктов», – акцентирует Юшков.
«Для России ситуация, в рамках которой приходится делать большие скидки, неприятна. Так, например, Urals уже сейчас торгуется со скидкой в 18 долларов. При этом еще в середине декабря приходилось занижать стоимость на 35 долларов», – уточняет эксперт.
«Рынок перестраивается буквально на глазах. Мы продаем очень много нефти по разным направлениям. Продукты из наших ресурсов впоследствии уходят в страны Запада. В дальнейшем ряд государств будет закупать все больше нефтепродуктов для внутреннего рынка», – резюмирует Юшков.
Роль Индии на мировых нефтяных рынках постепенно растет, пишет издание Bloomberg. Страна активно закупает российское сырье по скидкам, перерабатывает его и направляет конечный продукт на экспорт в страны ЕС и США.
Отмечается, что Нью-Дели удалось избежать критики со стороны партнеров. Действия Индии отвечают «двойной цели Запада»: сокращение доходов России от продажи энергоресурсов, а также предотвращение шока от перебоев поставок нефти.
Согласно директивам ЕС, Нью-Дели не нарушает введенных организацией запретов. Ранее в Bloomberg уточняли, что Индия действует в рамках санкций Евросоюза: нефть перерабатывается на территории третьей страны, а значит, конечный товар уже не рассматривается, как имеющий отношение к Москве.
Издание Reuters подтверждает, что закупки Индией российской нефти не могут считаться нарушением западных санкций по причине того, что Нью-Дели изначально не присоединялось к ограничениям. Тем не менее, по данным агентства, банки и финансовые учреждения страны с осторожностью относятся к данным операциям, опасаясь «разозлить» западные страны.
Для снижения рисков, индийские НПЗ начали оплачивать большую часть поставок не долларами, как это было раньше, а дирхамами ОАЭ. Уточняется, что платежи в национальной валюте проводит Государственный банк страны.
С 5 декабря прошлого года начал действовать потолок цен на российскую нефть. В том же месяце Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности сообщила, что Нью-Дели рассматривает возможность присоединения к ограничениям, если стоимость нефти превысит 60 долларов за баррель.
Напомним, в октябре Москва вышла на первое место среди экспортеров нефти для Нью-Дели. Российские компании отправляли в Индию 946 тыс. баррелей в сутки. Это 22% от всего нефтяного импорта страны.
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Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Захарова отреагировала на «шедевр» Макфола о «прорыве на Украине»
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Предложения о введении санкций против всего состава ВС России, их жен и детей, которые представил экс-посол США в Москве Майкл Макфол в числе других подобных инициатив, – это «шизофазия в острой форме», заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на статью Макфола для издания Foreign Affairs под названием «Как добиться прорыва на Украине», в которой тот приводит шаги для того, чтобы «победить».
Статья, по мнению Захаровой, «несколько протухла», поскольку в ней говорится о том, как все хорошо на Украине, и не упоминаются обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского.
Запад, несмотря на утверждения Макфола о том, что «Ukraine is doing so well» (У Украины все настолько хорошо – прим. ВЗГЛЯД), вводит очередные антироссийские санкции, поставляет Киеву все больше продвинутых и дорогих типов вооружения, и обещает еще большие объемы экономической помощи, подчеркнула дипломат.
Она отметила, что Макфол также не очень хорошо понимает положение дел в военной сфере в самих США, поскольку требует поставок пусковых установок M270 киевскому режиму в случае отсутствия РСЗО HIMARS.
«Видимо, в Пентагоне о Макфоле тоже не очень высокого мнения. Ну еще бы, бывший посол предлагает поставлять на Украину истребители F-16 (на каждом ценник в десятки миллионов долларов), забывая о том, к чему это может привести», – подчеркнула Захарова.
Также Макфол требует снижения потолка на нефть вдвое, пренебречь зерновой сделке, совершенной под эгидой ООН, ввести санкции против всего личного состава ВС России, их жен и детей. По его задумке, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить об этом 24 февраля.
Захарова указала, что Макфол – это известный публицист, и он регулярно пишет на подобные тему, в том числе в Twitter, и раньше «этого гения слушали». Именно сейчас Вашингтон и «его натовские марионетки» реализуют против России неолиберальную стратегию, которую Макфол активно продвигал.
До этого в январе Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. В таком случае он пообещал Киеву от США и союзников БМП, ПВО, РСЗО и боеприпасы.
Рябков: Колин Пауэлл с пробиркой стал олицетворением лицемерия правящей элиты США
Замглавы МИД РФ Рябков: У Пауэлла была совесть, что несвойственно современным дипломатам США
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Как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну.
«Образ Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии», – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
То, что именно тогдашний госсекретарь, который на голову выше в профессиональном и личном плане тех, кто после него «рулил» внешней политикой США, исполнил эту постыдную инсценировку, сути дела не меняет, добавляет Рябков. «Хотя, как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ. Допускаем даже, что его мучила совесть, которая американскому политическому классу, особенно деятелям современной генерации, не свойственна в принципе», – посетовал замминистра.
Главное же отличие от ситуации начала 2000-х, по мнению Рябкова, заключается в том, что международный разбой, как ранее в отношении беззащитной Югославии, с рук Вашингтону теперь уже не сойдет.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий. Позорное бегство из Афганистана очертило пределы военных возможностей Америки, однако не отвадило, свидетельство чему – американское вмешательство на Украине в качестве стороны конфликта, от старых повадок и замашек, агрессивной и разнузданной риторики», – уверен замминистра.
«Но перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, столь ярко проявившегося в скандале с пробиркой, американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок. Не стоит надеяться, что память о произошедшем 20 лет назад удастся похоронить в зыбучих песках новейшей истории», – подытоживает Рябков.
Как заявляла ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова, американские политики врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – писала она.
Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, заявлявшего о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. «Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Позднее был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
Как сообщала в октябре 2021 года газета ВЗГЛЯД, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался на 85-м году жизни от осложнений, связанных с коронавирусом.
Напомним, Колин Пауэлл известен своим размахиванием пробиркой с «сибирской язвой» в СБ ООН, которая якобы доказывала необходимость военного вторжения США и союзников в Ирак в 2003 году. Тогда Пауэлл заявлял, что у Саддама Хусейна есть оружие массового поражения. Хотя изначально он выступал против насильственного свержения Хусейна, предпочитая продолжать политику сдерживания.
Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом
Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата
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Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом.
Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости».
Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее.
Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса».
Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле».
Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла
Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла
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Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН.
По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».
Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США.
В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов
В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS
В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ.
По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.
Немцы разозлились на Зеленского из-за слов о вхождении Украины в ЕС
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Зеленского о том, что Украина входит в состав ЕС
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Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости».
«Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V.
Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик».
«Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte.
Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он.
Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС».
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S.
Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада.
Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму ракетами GLSDB
Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.
Пекин сделал Вашингтону представление за уничтожение аэростата
Китай сделал США серьезное представление из-за уничтожения аэростата
Китайские власти сделали Вашингтону серьезное представление за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов, сообщил в МИД КНР.
В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн от имени правительства КНР сделал серьезное представление ответственному лицу посольства США за применение оружия американской стороной для нанесения удара по китайскому аэростату гражданского назначения, передает ТАСС.
В нем подчеркивается, что Соединенные Штаты подобными действиям нанесли серьезный удар по усилиям, нацеленным на стабилизацию китайско-американских отношений после встречи на Бали.
Ранее Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат.
Напомним, ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как китайский шар вскрыл проблемы ПВО США.
В Японии рассказали, что ждет Европу без российского газа
Ситуация в мире останется непредсказуемой, Европе будет очень трудно пополнить пополнять запасы газа без российского голубого топлива, заявил журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.
Автор пишет, что в 2023 году Европа столкнется с большими трудностями, поскольку запасы газа будут истощаться, несмотря на то, что европейские цены на газ снизились. Однако, без российского газа будет трудно пополнить запасы их на следующую зиму, передает РИА «Новости».
Кояма полагает, что возникнет конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа, а цены на голубое топливо вырастут.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется запрет на топливо для Европы и России.
США потребовали от Турции прекратить экспорт товаров в Россию
В Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это продолжает конфликт на Украине, посчитали в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что предупреждение турецкие политики получили на встрече со своими американскими коллегами в Турции. Для этого замминистра финансов США Брайан Нельсон отправился в Турцию, где обсуждал опасения Вашингтона по поводу роста экспорта в Россию, в списке якобы были и американские товары, передает РИА «Новости».
Так, с марта по октябрь 2022 года в Россию было направлено товаров на примерно 800 млн долларов, считает СМИ.
Это не первый случай давления США на Турцию, ранее турецкий экономист Барту Сорал сообщил о требованиях Штатов ввести санкции против Москвы. В администрации президента Реджепа Эрдогана позже заявили, что не будут этого делать, так как санкции не отвечают интересам Анкары.
Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты
Министр финансов США Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на нефтепродукты из РФ
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Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты с 00.01 5 февраля по времени восточного побережья США (07.01 мск), соответствующий документ опубликован на сайте американского Минфина.
В соответствии с достигнутой ранее Вашингтоном и его союзниками договоренностью США устанавливают два отдельных лимита на нефтепродукты из РФ в зависимости от их категории – 100 и 45 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся по ценам выше и ниже стоимости сырой нефти соответственно, передает ТАСС.
Еще одним распоряжением американским физическим и юридическим лицам разрешается с 5 февраля оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии проведения операций с нефтепродуктами по ценам, укладывающимся в установленные потолки. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов. Исключение будет сделано для транзакций, касающихся продукции, погруженной на суда до 5 февраля и отгруженной в порту назначения до 1 апреля.
В пояснительных материалах Минфина подчеркивается, что эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов остается в силе независимо от действия политики ограничения цен.
Накануне страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.
Названы мешающие вступлению в ЕС недостатки Украины
В Еврокомиссии заявили о низком уровне готовности Украины для приема в ЕС
Украина пока только в некоторых сферах демонстрирует средний уровень, чтобы быть готовой вступить в Европейский союз (ЕС), следует из доклада Еврокомиссии (ЕК) о степени готовности Киева ко входу в ЕС.
Лучше всего Киев работает в направлении внешней политики, где отмечен высокий уровень. На «тройку» Киев работает в сфере свободного перемещения товаров между Европой и страной. А прогресс сближения Украины и ЕС находится на «начальной стадии», передает ТАСС.
Из документа также следует, что Украина отлично сотрудничает с ЕС по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией. Киеву указали на необходимость проработать вопрос борьбы с нелегальным трафиком оружия. Также отметили и недостатки в борьбе с коррупцией. На «ранней стадии» находятся вопросы соблюдения прав человека и свобода прессы.
Ранее сообщалось о негативном влиянии движения украинских товаров на европейских сельхозпроизводителей.
ЕС согласовал потолок цен на российские нефтепродукты
Евросоюз согласовал потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
Страны Евросоюза (ЕС) достигли договоренности об уровне потолка цен в 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, сообщили СМИ.
Как сообщило Reuters, послы ЕС договорились определить потолок цен на дизель на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – 45 долларов за баррель, пишет ТАСС.
Отмечается, что потолок цен они попытаются установить совместно с государствами Группы семи с 5 февраля.
Шведское председательство в Совете ЕС в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) также добавило, что постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.