РИА «Новости»: Приложение «МТС Pay» пропало из AppStore и Google Play

Приложение для сервиса бесконтактной оплаты от МТС-банка «МТС Pay» больше не доступно в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play, сообщили СМИ.

Приложение МТС-банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play в субботу, пишет РИА «Новости».

В МТС-банке также прокомментировали введение против них санкций, заявив, что активов в этой стране у банка нет и он продолжает работать в нормальном режиме.

В пятницу МТС-банк попал под санкции Великобритании. Ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

В начале февраля МТС-банк запустил сервис, который позволяет клиентам бесконтактно расплачиваться за покупки при помощи NFC-наклейки на смартфон. Сервис доступен клиентам других операторов и российских банков. Сервис включает в себя мобильное приложение «MTC Pay», где можно авторизоваться и добавлять карты МИР для оплаты, и внешний NFC-модуль – «Pay Tag», который крепится на чехле телефона или самом устройстве.