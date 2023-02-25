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У Киева появилась проблема с транспортировкой танков
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Обещанные Украине танки сложно будет доставить на фронт, так как у украинских мостов низкая грузоподъемность.
Об этом заявила французская журналистка Кристель Неан в интервью Sputnik, сообщается в Telegram-канале издания.
Мосты Украины не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн, заявила Неан. Речь идет о танках Abrams или Leopard, которые не приспособлены к украинской местности.
Ранее премьер-министр Польши сообщил, что страна направила Киеву первую партию танков Leopard 2.
Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных
У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».
По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».
Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.
Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.
Небензя озвучил условия переговоров по Украине
Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО
Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.
Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.
Бербок выступила против прекращения огня на Украине
Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».
Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.
Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.
Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».
Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.
Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.
Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.
США ввели санкции против Запорожской АЭС
Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.
В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».
Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.
Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
«Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.
Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.
«Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.
Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.
Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
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Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».
По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.
Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем
Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.
Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».
Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.
Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь».
На Украине погиб действовавший на стороне ВСУ экс-военный США
Радио WPR: Действовавший на стороне ВСУ американский экс-военный погиб на Украине
Американский экс-военный, который работал на стороне ВСУ, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR.
По информации от семьи погибшего, экс-военного звали Эндрю Питерс, он работал вместе с «Интернациональным легионом обороны Украины», передает РИА «Новости».
В эфире радиостанции отметили, что ранее Питерс служил в Афганистане.
Ранее в Британии сообщили о смерти подданного страны на Украине.
Украинская беженка уехала к британскому министру, отправив мужа в Польшу
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Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии Грант Шаппс пригласил пожить в свой дом беженку с Украины, у которой на родине остался муж, который затем уехал в Польшу.
Министр проживает в доме с женой и детьми, позже они решили приютить украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Беженцы поселились в комнате старшего сына. Беженка рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж недавно отправился в Польшу, с ним она надеется воссоединиться в ближайшее время. Она сказала, что у нее с Шаппсом «много общего», но они не обсуждают политику, кроме ситуации на Украине.
Шаппс заявил, что у них расширенная семья: вместе едят, загружают посудомоечную машину и так далее.
Ранее в Британии запустили программу «Дома для Украины, чтобы местные жители могли предоставлять бесплатное жилье беженцам.
Захарова высмеяла способ отмечания годовщины СВО в Британии
Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО
Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над безграмотностью наносивших граффити в Лондоне к годовщине СВО, и «поздравила» британцев и их российских иноагентов с «очередной перемогой».
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram-канале снимок с граффити в Лондоне к «годовщине СВО», иронично отметив, что на это «ушли миллионы и миллионы».
Захарова назвала граффити очередной «вундер-акцией», и «перевела» содержание.
«УКРАИНЕПОБЕДУ – Киеву пожелали не победу.
КРЫМ НЕ НАШ – так британским он никогда не был и не будет.
ПУТИНУ ГАААГУ – Гаага переводится как «графский лес», – отметила Захарова и поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада.
Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».
Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.
В Белом доме признали устойчивость России к западным санкциям
Кирби заявил об устойчивости России к санкциям Запада за счет экстраординарных шагов
Российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, но не исключен новый пакет ограничений, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине, несмотря на ее устойчивость к санкциям, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в пятницу онлайн-переговоров лидеров G7, говорится, что они никогда не признают ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими территориями, назвав их аннексированными.
Кроме того, Кирби отметил, что военная помощь Украине стала главной темой разговора Байдена с лидерами G7, на ней обсуждались совместные усилия помощи Украине на поле боя, передает ТАСС.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны G7 договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию, Россию, чтобы она села за стол переговоров, а также будут «закрывать двойные лазейки».
«Мы хотим реализовать их в рамках ЕС с помощью 10 пакета санкций и предпринять необходимые шаги», – отметил Шольц.
Также в документе стран G7 указывается, что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в случае любого применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.
Ранее лидеры стран Евросоюза дали обещание «не отдыхать» до победы Украины в столкновении с Россией и восстановления ее территориальной целостности.
В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. А ранее на совещании судей арбитражных и военных судов в феврале Путин отметил, что Россия спокойно проходит через «бесконечные санкции».
Германия и Швеция заявили об отправке танков Leopard 2 на Украину
Берлин объявил о дополнительной поставке танков Leopard 2 на Украину
Министерство обороны Германии дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит еще четыре боевой машины данной модели, около десяти танков предоставит Швеция.
Министр обороны Германии Борис Писториус решил отдать Украине из состава бундесвера еще четыре танка Leopard 2 A6, всего Берлин таким образом предоставит 18 единиц бронетехники, передает РИА «Новости».
В министерстве заявили, что всего на Украину будет поставлен танковый батальон из 30 Leopard 2 A6, в том числе из других стран.
Между тем, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о намерении отправить на Украину около десяти танков, «как можно скорее», также Стокгольм предоставит Киеву две зенитные установки, передает ТАСС.
Ранее Польша направила Киеву первую партию танков Leopard 2 в количестве четырех машин, они уже находятся на территории страны.