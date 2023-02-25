Медведев: Россия разобрала по винтику западное оружие

Замглавы Совбеза Медведев заявил, что Россия расширила выпуск своего оружия и неплохо изучила вражеское

В России не только увеличили производство собственного вооружения, но и хорошо изучили западное оружие, узнав много полезного, рассказал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев для журнала «Национальная оборона».

По его словам, смешно слышать рассуждения Киева о том, что в России «закончились ракеты» или «приостановилось производство». Медведев отметил, что Россия расширила производство и начала внедрение новейших технологий, изучив трофеи западного оружия, передает ТАСС.

«Изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного – опыт противника обратили себе на пользу», – подчеркнул он.

Также Медведев рассказал, что в течение года побывал на многих российских оборонных предприятиях, которые работают слаженно и без сбоев.

Замглавы Совбеза России отметил, что активно строятся новые цеха и заводы, а выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз.

Кроме того, Медведев добавил, что в «оборонке» в данный момент растут зарплаты, что позволяет привлекать наиболее опытных сотрудников и проводить максимально эффективную кадровую политику.

«Российский оборонный комплекс – это профессионалы высшего класса, которыми страна по праву гордится. Мужественно, оперативно, профессионально действуют и те, кто в составе ремонтных бригад работает прямо на поле боя, возвращает технику в строй, обеспечивает наше продвижение вперед. Низкий им поклон за все, что они сделали и делают сейчас, приближая победу», сказал он.

В заключение замглавы Совбеза добавил, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов.

«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», – резюмировал он.

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