Медведев объяснил, в чем сила России

Медведев: Сила России – в единстве и общей ответственности за будущее страны

Наше время требует от каждого гражданина России самоотверженного служения Родине, верности долгу и чести, стремления отстаивать ее безопасность и независимость наперекор любым угрозам, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев написал в своем Telegram-канале, что День защитника Отечества – особый праздник для всех нас. Как и много лет назад, сегодня Россия дает решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму.

Зампред СБ России выразил особую благодарность тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой, кто своим трудом приближает победу.

По словам Медведева, сила России заключается в единстве, в общей ответственности за будущее страны. «Только вместе мы достигнем поставленных целей, победим врага», – написал он.

«С нами великое прошлое, за нами – будущее! С праздником!» – заключил Медведев.

Ранее в четверг президент Владимир Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине.