Индия по итогам встречи глав минфинов и ЦБ отказалась осудить операцию России на Украине

Индия опубликовала итоговый документ встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, в нем отмечается различие взглядов участников на ситуацию на Украине.

В заявлении говорится, что конфликт на Украине негативно сказался на мировой экономике. Большинство членов решительно осудили происходящее, но были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций, передает РИА «Новости».

Также признавалось, что G20 – это не форум для решения вопросов безопасности, которые могут иметь последствия для мировой экономики. Отдельным пунктов в заявлении указывалась недопустимость применения ядерного оружия.

Минфин Индии и все министры финансов G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 17, при этом конфликт на Украине идет под пунктами 3 и 4.