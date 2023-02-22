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Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины
Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»
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Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.
Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».
Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.
По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.
Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».
Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.
Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.
Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.
По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.
Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.
Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.
По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.
По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.
Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.
По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».
Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки
Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.
«Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.
Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве.
Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».
Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».
Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.
В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».
Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.
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Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.
Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».
Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.
В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые.
Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
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Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.
Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».
Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.
Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Американский подполковник раскрыл обман Байдена в Киеве
Подполковник армии США Дэвис назвал визит Байдена в Киев «большой постановкой»
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Визит президента США Джо Байдена в Киев во время воздушной тревоги является большой постановкой, не принесшей Украине никакой реальной пользы, заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
Дэвис в эфире Fox News заявил, что необъявленный визит Байдена в украинскую столицу под звуки сирены выглядел «большой постановкой», особенно «когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими». По его словам, американские власти знали, что никакой атаки не планируется. Он также обратил внимание, что никто «даже не вздрогнул», когда зазвучали сирены, «так что почти все знали, что это произойдет», передает РИА «Новости».
Визит Байдена в Киев, считает Дэвис, ничего не изменил, ведь американские власти готовы дать украинским властям все, что те захотят. «Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины», – заключил подполковник.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что США уведомили Россию о визите Байдена в Киев, однако ФСБ РФ не давала американскому президенту гарантий безопасности.
Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский забыл о том, что Берлускони пережил бомбардировки
Зеленский упрекнул Берлускони в том, что тот якобы никогда не переживал бомбардировки
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони никогда не переживал бомбардировки, хотя тот находился в Милане, когда город во Вторую мировую войну атаковала авиация союзников.
Зеленский встретился в Киеве с премьером Италии Джорджей Мелони. На пресс-конференции его попросили прокомментировать критику со стороны Берлускони, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.
Зеленский заявил, что у политиков есть право на мнение, если они обладают мандатом от избирателей, Киев же «видит поддержку итальянского общества». Зеленский сказал, что, по его мнению, «Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников». Президент Украины также заявил, что «Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать, благодаря братской любви к России».
Однако Берлускони родился в 1936 году в Милане. В 1943 году, когда Италия воевала на стороне гитлеровской коалиции, Милан подвергся тяжелым бомбардировкам со стороны авиации союзников, в основном британских ВВС. Берлускони рассказывал, что «никогда не забудет, как союзники бомбили Милан». «Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана», – рассказывал он.
Напомним, Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.
Взрывы прогремели в городах Украины
В украинских городах и в контролируемом ВСУ Херсоне прозвучали взрывы
В Днепропетровской и Сумской областях, а также в Херсоне, который сейчас тоже контролируется вооруженными силами Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Украинская пресса сообщала о взрывах в пригороде Херсона. Затем поступила информация о взрывах в самом городе, передает РИА «Новости».
Позднее взрывы также прогремели в Днепропетровске (Днепре) и Сумах, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден предрек Украине «тяжелые годы».
ЕС не смог преодолеть разногласия по новым санкциям против России
Источник в Брюсселе сообщил о сохраняющихся разногласиях между странами ЕС по новым санкциям против России
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Между странами Евросоюза все еще остаются разногласия по десятому пакету санкций против России, который, по плану ЕС, должен вступить в силу 24 февраля, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
При этом источник ТАСС выразил уверенность, что до указанной даты странам удастся договориться по спорным вопросам. После заседания постоянных представителей государств ЕС он сказал, что «остаются определенные затруднения», но «еще есть среда и четверг, чтобы их снять». По словам источника, все в ЕС согласны с тем, что новый пакет санкций должен вступить в силу 24 февраля и стать «важным сигналом в годовщину» начала Россией спецоперации на Украине.
Напомним, страны ЕС, в частности, не смогли согласовать санкции в отношении синтетического каучука. Кроме того, споры велись из-за предложения ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в черный список внесут сто новых фигурантов и расширят торговые ограничения.
Представитель МИД Китая: США наживаются на войне на Украине
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне в Украине.
По его словам, США говорят о мире, но предприятия американского ВПК заработали много денег на украинском конфликте, сообщает РИА «Новости».
«США являются крупнейшим поставщиком оружия на поле боя украинского конфликта. Вчера США объявили, что предоставят 500 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине, но при этом Вашингтон продолжает распространять ложную информацию о том, что оружие поставляет Китай. Каковы их намерения? США постоянно говорят, что хотят защитить мир, но на самом деле они сильно наживаются на войне. Военно-промышленные предприятия США заработали кучу денег на украинском конфликте. Где их совесть?» – заявил дипломат.
«Будет ли им стыдно за это? США придерживались политики борьбы до последнего афганца. Неужели они хотят, чтобы теперь Украина сражалась до последнего украинца?», – сказал Ван Вэньбин. Он подчеркнул, что Китай никогда не примет указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.
Напомним, Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.
На Украине потребовали запретить российскую видеоигру об альтернативном СССР
Украинский замминистра Борняков потребовал запретить российскую видеоигру Atomic Heart об альтернативном СССР
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Замглавы министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что украинские власти намерены просить компании Sony, Microsoft и Valve о запрете продаж компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish.
Борняков заявил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков», сообщает DTF.
Кроме того, украинское ведомство требует запретить продажи игры и в других странах из-за якобы ее «токсичности», будто бы имеющейся угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины.
Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart из студии Mundfish не выступили с публичным осуждением политики России.
Кроме того, Борняков призвал самих пользователей игнорировать игру, передает ТАСС.
Atomic Heart – это приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе, в котором страна вышла на массовое производство роботов, обслуживающих население страны. Главным героем игры является майор Сергей Нечаев – агент советской разведки.
Игровая студия Mundfish, в которую входят российские разработчики, была основана в 2017 году на Кипре. Игра разработана с участием партнеров с Кипра и из Китая, а графическим партнером проекта является американская компания Nvidia.
Релиз Atomic Heart состоялся в ночь на 21 февраля 2023 года. За первые сутки после старта продаж видеоигру Atomic Heart купили более 38 тыс. пользователей в магазине Steam.
Венгрия назвала главу МИД Словакии провокатором за мат в адрес Орбана
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер назвал главу МИД Словакии Качера провокатором за оскорбление Орбана
Министр иностранных и европейских дел Словакии Растислав Качер, который обматерил в соцсетях венгерского премьера Виктора Орбана, является провокатором, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
Качер в соцсетях упрекнул Венгрию за то, что она не оказывает военную помощь Украине. Он осудил Орбана за якобы пророссийскую политику. В конце сообщения Качер написал нецензурное ругательство на русском языке, пишет «Московский комсомолец».
Менцер отметил, что глава венгерского парламентского комитета по иностранным делам Жолт Немет «на днях сделал заявление относительно Растислава Качера». «Мы полностью согласны с его мнением. Мы не поддадимся на провокацию», – приводит слова Менцера ТАСС со ссылкой на PestiSracok.
Немет советовал Качеру «обратиться к психиатру».
Напомним, в ноябре Украина и Румыния возмутились тем, что Орбан появился на матче венгерской сборной по футболу в шарфе с изображением границ «Великой Венгрии» – страны в границах до 1920 года. Тогда в состав венгерского государства входили территории, ныне принадлежащие Словакии, Австрии, Хорватии, Румынии и Украине.
На днях Орбан заявил, что Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в конфликт на Украине, несмотря на то, что НАТО и Евросоюз за продолжение военных действий, Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Москвой.
На Украине пообещали изучить мирный план Китая
Кулеба заявил, что Киев получил ключевые пункты мирного плана Китая
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Член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И поделился ключевыми пунктами мирного плана КНР с Украиной, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, на встрече с Ван И китайский дипломат поделился с ним ключевыми деталями плана по мирному урегулированию, после получения полного текста и его изучения, будут сделаны выводы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что принцип территориальной целостности является краеугольным камнем для Украины и Китая, а значит все, что КНР будет делать в отношении украинского конфликта, должно быть нацелено на защиту территориальной целостности.
Ранее Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, направленную на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, обеспечение большей стабильности.
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Китая работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения украинского конфликта и скорейшего прекращения огня и боевых действий.