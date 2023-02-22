Бывший американский разведчик заявил о проигрыше Украины

Экс-офицер американской разведки заявил, что для Украины «все кончено»

Украина уже проиграла в противостоянии с Россией, несмотря на то, что Запад говорит обратное, заявил изданию Mysl Polska американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер.

Он заявил, что «все уже знают, что Украина побеждена», передает РИА «Новости».

Риттер отметил, что Киев, полагается на поле боя в основном на артиллерию, но запасы будут истощены к лету, при этом НАТО не сможет их восполнить.

По мнению бывшего разведчика, Польша, которая сейчас призывает к наращиванию поставок оружия Киеву, только начинает осознавать, что победы не будет.

Риттер добавил, что Россия скоро будет «стоять у польских границ и смотреть на нее в бинокль».

Ранее пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что Польша в ближайшие несколько недель передаст Украине 14 танков Leopard 2.