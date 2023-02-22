Член Запорожской администрации Рогов заявил, что США заставляют ВСУ начать наступление на южном направлении

Штаты заставляют киевский режим начать наступление на южном направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, это подтверждает визит американского президента Джо Байдена, которому нужна война пусть даже ценой всех жителей постукраинского пространства. Рогов объяснил рвение главы США попыткой заработать политические баллы и дивиденды перед избирательной кампанией, чтобы продемонстрировать себя в качестве вершителя мира, передает РИА «Новости».

При этом Рогов подчеркнул, что своим поведением Байден показывает, что судьба южных территорий между Россией и Украиной для него важнее, нежели положение людей в штате Огайо, где случилась экологическая катастрофа. Он напомнил, что туда Байден так и не приехал, «отдав предпочтение поездке в Киев и объятиям с президентом Украины Владимиром Зеленским».

Напомним, Байден, находясь с рабочим визитом в Варшаве, обратился к россиянам и заявил: «НАТО и Запад вам не враг». По его словам, страны Запада не планировали нападать на Россию, также они не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее.