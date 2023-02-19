СМИ: Эрдоган отказался переносить выборы в Турции

Hurriyet: Эрдоган отказался переносить выборы в Турции

Однопартийцы предложили президенту Турции Тайипу Эрдогану перенести всеобщие выборы с 14 мая на 18 июня, но турецкий лидер непреклонен, сообщили местные СМИ.

Hurriyet пишет, что президент Эрдоган обсуждал дату выборов со своим штабом и был непреклонен в отношении ранее объявленной даты 14 мая, передает РИА «Новости».

«Однако партийный штаб предлагает провести выборы 18 июня. На заседании, состоявшемся в среду под председательством президента Тайипа Эрдогана, дата выборов была включена в повестку дня. Согласно полученной информации, также обсуждалось, что если выборы состоятся 14 мая, то могут возникнуть некоторые проблемы с подготовкой списков избирателей», – добавило издание.

По его информации, было отмечено, что работы по разбору завалов в районах землетрясения продолжаются и что процесс может занять много времени. Также обсуждалось, что Высший избирательный совет (YSK) должен провести исследования о том, как граждане будут голосовать в районах землетрясения.

Сообщается, что, поскольку 18 июня приходится на период паломничества мусульман в Хадж, около 100 тыс. человек не смогут проголосовать, и если существует возможность проведения второго тура, он может совпасть с праздником Курбан байрам.

По данным издания, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидером турецких националистов Девлетом Бахчели (входит в альянс с партией Эрдогана – прим. ВЗГЛЯД).

Ранее сообщалось, что проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену.