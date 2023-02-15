В Британии анонсировали пакет помощи Украине на 200 млн фунтов

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15 февраля, среда | Последнее обновление — 17:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Столтенберг: Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО к осени
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Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших.
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Тема НЛО может стать новым сюжетом всемирного апокалипсиса, который придет на смену COVID-19, оспе обезьян или новому «тектоническому оружию», которое якобы было использовано в Турции (да-да, такие версии тоже есть).
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Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир.
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Британии анонсировали пакет помощи Украине на 200 млн фунтов
МО Британии: Киев получит первый пакет военной поддержки на 200 млн фунтов из фонда помощи Украине
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Киев получит первый пакет военной поддержки на сумму более 200 миллионов фунтов из Международного фонда помощи Украине, сообщило министерство обороны Британии.
На саммите глав Минобороны стран НАТО в среду в Брюсселе Минобороны Британии заявило, что страны ЕС согласовали первый пакет оборудования для Украины в 200 млн фунтов, который будет включать артиллерийские боеприпасы, беспилотные системы, запчасти для танков, оборудование для радиоэлектронной борьбы, технику для ведения разведки и наблюдения, передает РИА «Новости».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны как можно скорее передать Киеву свои танки, которые сейчас «пылятся» на складах.
Киевские боевики расстреляли направлявшихся в Угледар медиков
Киевские боевики расстреляли направлявшуюся в Угледар для эвакуации раненых группу медиков
ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые направлялись к городу для эвакуации раненых, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что киевские боевики в очередной раз совершили бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок, несмотря на опознавательные знаки медслужбы, передает ТАСС.
Ранее стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области.
Также широко известен случай пыток и расправы над российскими десантниками, попавшими в плен к «Грузинскому легиону» в ходе отступления из Киевской области.
В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке.
В Польше назвали делом времени вопрос поставок Украине истребителей
Глава Минобороны Польши заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей F-16
Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС.
Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца.
WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому
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Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС.
Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Нидерланды передумали передавать Украине танки
Welt сообщила о решении Нидерландов и Дании не участвовать в поставках танков Leopard 2 Украине
Хотя глава правительства Нидерландов Марк Рютте обещал Украине танки Leopard 2, нидерландские власти сообщили, что их страна не будет принимать участие в поставках, пишут СМИ.
Издание Welt направило соответствующие запросы в кабмины Нидерландов и Дании. Обе страны заявили, что не будут участвовать в поставках Leopard 2 Киеву. Нидерланды уточнили, что решение принималось в координации с Германией, передает ТАСС.
Напомним, Рютте обещал предоставить Украине 18 Leopard 2, арендованных у Германии. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.
ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом
Марочко: ВСУ создают эшелонированную оборону на Краснолиманском направлении
Новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины возводятся под Красным Лиманом, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении ВСУ строят эшелонированную оборону. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова, передает ТАСС.
Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил ранее, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском.
Петиция о переименовании России в «Московию» набрала голоса для рассмотрения Зеленским
Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала необходимое для рассмотрения число голосов
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Петиция с инициативой дать России название «Московия» набрала на сайте офиса президента Украины необходимые для официального рассмотрения 25 тыс. голосов, сообщают информационные агентства.
По правилам платформы теперь президент Украины Владимир Зеленский должен дать официальный ответ на предложение, передает РИА «Новости».
Напомним, петицию разместили в конце ноября. В ней предлагается называть Россию и Российскую Федерацию «Московией» и «Московской Федерацией», заменив при этом и все производные.
Сам Зеленский заявлял, что нынешняя Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. На Украине и раньше утверждали, что Россия якобы незаконно пользуется «украденным» государственным и географическим названием.
Отметим, что в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI использовалось название «Русское государство». Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением «Россия».
В США допустили сдачу Украиной Артемовска
В Белом доме не исключили отступление ВСУ из Артемовска
Украинские войска могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, украинцы сами решают, какие военные операции стоит проводить, передает ТАСС. Кирби добавил, что США не говорят Киеву, что делать, а что нет.
При этом он подтвердил, что российские силы продолжают добиваться в Артемовске постепенного прогресса. Кирби также заявил, что не может предполагать, как будут развиваться события в дальнейшем.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о России и ситуации на Украине.
Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит.
Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев.
Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета безопасности.
«Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах.
Над Киевом заметили «неизвестный летающий объект»
Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщили о «неизвестном летающем объекте» в небе над Киевом
В небе над Киевом заметили «неизвестный летающий объект в форме шара», сообщают украинские СМИ.
Информация об объекте распространяется в «киевских пабликах». Во вторник представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат сообщил, что над Украиной зафиксировано появление воздушных шаров, которые были запущены, по его словам, с российской территории, передает РИА «Новости».
Напомним, после китайского аэростата США сбили еще ряд неопознанных объектов. Власти Тайваня пожаловались на регулярные вторжения аэростатов армии Китая. Китайские СМИ рассказали о «цепочке светящихся шаров» над провинцией Хэйлунцзян. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил в запуске шаров над США не только Китай, но и Россию.
Вывезенное с Украины зерно скормили свиньям в Испании
EXXpress: Вывезенное с Украины зерно не отправили в Африку, а скормили свиньям в Испании
Страны третьего мира не получили зерно, вывезенное с территории Украины, сообщает обозреватель EXXpress Михаэль Кох. По его словам, вместо этого украинскую пшеницу скормили свиньям в Испании.
Кох в статье для австрийского издания EXXpress напомнил, как Евросоюз боролся за создание коридора для вывоза зерна с Украины морским путем, мотивируя свои усилия опасениями, что беднейшие страны могут столкнуться с голодом, однако пшеница туда почти не попала. Вместо этого ее в основном отправляли в Испанию, где она использовалась в качестве корма для свиноводства, сообщил обозреватель.
Автор публикации посетовал на то, что страны третьего мира так ничего и не получили, и причина этого, по его словам, кроется в финансовой выгоде киевских властей. «Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Ранее Минсельхоз Турции сообщал, что только 5,4% от общего объема вывезенного с Украины в рамках «зерновой сделки» продовольствия доставлено бедным странам.
Яков Кедми: Зеленский с «Эдельвейсом» наглядно демонстрирует пронацистскую сущность властей Украины
Яков Кедми: Зеленский в очередной раз продемонстрировал нацистскую сущность
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Зеленский давно предал ценности своего народа. Теперь он открыто демонстрирует равнодушие к трагедии, произошедшей с еврейской нацией в период Второй мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее стало известно, что 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины было присвоено наименование «Эдельвейс».
«Сомневаюсь, что президент Украины осведомлен об изначальной деятельности «Эдельвейса». Между тем это штурмовая горная дивизия нацистской Германии. Ее бойцы в свое время сумели взять Эльбрус. Впоследствии формирование было разбито Красной армией в ходе боев за Кавказ», – рассказывает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Что касается самого Зеленского, то хочу подчеркнуть: он еврей только по происхождению. Этот человек давно предал все ценности собственного народа. Судя по всему, он глубоко равнодушен к трагедии, которую пережили евреи из-за геноцида, учиненного рейхом», – отмечает эксперт.
«Использование немецких наименований времен Второй мировой абсолютно неприемлемо. Судя по всему, Киев хочет еще раз подчеркнуть тот факт, что для ВСУ военные формирования фашистов представляют своеобразный эталон. Подобные события наглядно демонстрируют пронацистскую сущность майдановской власти», – резюмирует Кедми.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал, что еврейское происхождение не мешает Зеленскому поддерживать идеологию гитлеровской Германии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016-го в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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В ВСУ появилась бригада «Эдельвейс»
Зеленский присвоил бригаде вооруженных сил Украины наименование «Эдельвейс»
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Украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде присвоено наименование «Эдельвейс», следует из указа президента Украины Владимира Зеленского. Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
В указе, опубликованном на сайте президента Украины, говорится, что наименование «Эдельвейс» присвоено бригаде за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины».
Указанная бригада вооруженных сил Украины сформирована в октябре 2015 года, она участвовала в боях в Донбассе в 2016–2018 годах. В 2016 году в состав бригады были включены националистические формирования «Айдар» (запрещен в России) и «Донбасс», но через несколько месяцев их вывели из ее состава, передает ТАСС.
В германской дивизии «Эдельвейс» служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны она воевала на Украине и на Северном Кавказе, принимала участие в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Бойцы «Эдельвейса» совершали военные преступления (включая депортацию евреев в лагеря и казни военнопленных) в Польше, Греции, Италии, Югославии.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Рогов: Киев нацелился на сухопутный коридор в Крым
Рогов: Украинские власти планируют перерезать сухопутный коридор в Крым
Вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, российской армии известно о планах противника, а потому «никакой легкой прогулки» украинских боевиков не ждет, передает РИА «Новости».
В регионе возведено несколько линий эшелонированной обороны с целью предотвращения прорыва боевиков ВСУ, сказал Рогов.
Сейчас на линии соприкосновения, по его словам, продолжаются взаимные обстрелы, продвижения войск нет ни в одну, ни в другую сторону.
Рогов отметил, что ВСУ не располагают достаточными резервами для организации наступления на этом участке фронта.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.
Вассерман: Еврейская национальность не помешала Зеленскому назвать бригаду ВСУ «Эдельвейс»
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Не стоит удивляться тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка: «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Аналогичное название носила горно-пехотная дивизия нацистской Германии.
«Эдельвейс» представляла собой горно-пехотную дивизию вооруженных сил нацистской Германии. Она была сформирована из альпинистов с хорошим боевым опытом. Участвовала в штурме Кавказа и была остановлена советскими солдатами», – рассказывает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
«Тот факт, что украинские политики допускают подобные аналогии в наименовании собственных бригад, говорит о многом. Власть в стране захватили идейные наследники нацистского режима. Более того, они хвастаются этой преступной идеологической преемственностью», – подчеркивает собеседник.
«Это сознательное подражание фашистам времен Второй мировой войны. Отмечу, что происходящее никак не противоречит тому, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) ненавидела многие этносы», – акцентирует Вассерман.
«В частности, поголовному уничтожению подлежали цыгане, большая часть славян, а из латышей и литовцев планировали сделать рабов, трудящихся на благо рейха. Более того, методика определения еврейства у нацистов существенно отличалась от традиций самого народа, особенно в части того, кого именно называть «своим», – рассказывает эксперт.
«Так что не стоит удивляться тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка: «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине», – резюмирует Вассерман.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016 в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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Российские войска за сутки уничтожили до 415 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны возле пунктов Котляровка и Двуречная Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Рядом с Крахмальным, Першотравневным, Масютовкой, Тимковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до ста военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Недалеко от Ветеринарного Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы до 65 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе продолжения наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены до 190 военнослужащих, две машины пехоты, бронетранспортер, гаубица «Мста-Б» и американская артсистема М777, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Угледара и Новоселки ДНР. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Поповка, Софиевка, Новокраснянка, Голиково, Житловка, Кременная, Червонопоповка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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