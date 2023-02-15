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ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана
УВКПЧ ООН заявило о сомнениях в законности односторонних санкций США против Ирана
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Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Также сомнительной объявлена и законность экстерриториального применения этих санкций. Отмечается, что Ирану отказали в поставках лекарств швейцарской фармацевтической группы Novartis, а также ингредиентов для них французской Roquette Freres, передает РИА «Новости».
Эксперты ООН считают. что повторное введение санкций привело к «чрезмерному соблюдению», в результате это оказало влияние на поставки жизненно важных препаратов для пациентов с талассемией. Подобная ситуация нарушает их права, а также увеличивает число осложнений и приводит к росту смертности. Подчеркивается, что исключения для медицинской продукции в санкциях США «сложны и неясны».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США «освободят Иран».
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ близ Артемовска
Российские военные рассказали о случаях панического бегства ВСУ около Артемовска
Наступающие около Артемовска в ДНР ВС России зафиксировали множество случаев панического бегства бойцов ВСУ с позиций близ города, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, было отмечено самовольное оставление позиций боевиками ВСУ благодаря успешному наступлению штурмовыми подразделениями России, передает ТАСС.
Марочко добавил, что действия ВСУ «носят хаотичный характер, с явными признаками паники» – на огневых рубежах бойцы оставляют вооружение и военную технику.
Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку поджечь лес зажигательными боеприпасами в районе Серебрянского лесничества, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной.
Военный эксперт оценил данные разведки Норвегии о кораблях СФ РФ с ядерным оружием в море
Василий Кашин: Россия изменила свою политику в отношении ядерного оружия
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Выход в море российских кораблей с тактическим ядерным оружием еще не говорит о том, что оно будет применено. Вместе с тем это серьезный сигнал об изменении нашей политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Василий Кашин, комментируя данные норвежской разведки о том, что корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием.
«Если данные норвежской разведки подтвердятся, то это очень крупное изменение ситуации. После завершения холодной войны Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных базах хранения. Это касалось как ядерного оружия флота, так и ВВС и сухопутных войск», – рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Выход в море боевых кораблей с ядерным оружием на борту может означать изменение политики России в отношении тактического ядерного оружия в целом. Наиболее важные последствия этого шага касаются возможных действий России в отношении тактического ядерного оружия ВВС и сухопутных войск, которое может быть развернуто в Европе. Вместе с тем любые шаги в этом направлении будут иметь огромные стратегические последствия», – отметил собеседник.
Рассуждая о том, почему сообщила об этом именно разведка Норвегии, Кашин отметил, что «норвежская военная разведка играет важную роль в наблюдении за объектами Северного флота». «Для этого она располагает значительными возможностями, включая разведывательный корабль «Марьята» и разведывательную авиацию», – добавил он.
«Как известно, во время холодной войны корабли, как правило, ходили в море с тактическим ядерным оружием. Однако это не означало наличия конкретных планов к его применению. В большей степени это касается изменения стратегии и ситуации. Мы постепенно возвращаемся к режиму противостояния наподобие холодной войны, с постоянным балансированием на грани ядерного конфликта», – рассуждает эксперт.
«Что касается конкретных видов оружия, о которых может идти речь, то это могут быть, например, ядерные варианты тяжелых противокорабельных ракет П-700 «Гранит» на атомных подводных лодках проекта 949А или крейсере «Петр Великий». Существовал и ядерный вариант противокорабельной ракеты комплекса П-1000 «Вулкан», которым оснащен крейсер «Маршал Устинов», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем речь может идти и о выходе на сцену ядерных модификаций уже новых российских комплексов, например, «Калибров». Также могут быть и какие-то более специфические образцы, вроде торпед или глубинных бомб, хотя это кажется наименее вероятным», – добавил он.
Отвечая на вопрос, могут ли Штаты ответить зеркально и оснастить свои корабли тактическим ядерным оружием, Кашин отметил, что «американцы в начале 2010-х списали ядерные версии крылатых ракет «Томагавк». При Трампе было принято решение о возрождении арсенала ядерных крылатых ракет морского базирования, но в 2022 году его отменили. Вместо этого в 2020 году было развернуто некоторое количество баллистических ракет Trident II с маломощными боеголовками W76-2 на борту атомных ракетных подводных лодок», – рассказал эксперт.
«Такие ракеты призваны заменить тактическое ядерное оружие, хотя, строго говоря, в силу дальности таковым не являются. Тем не менее именно их американцы рассматривают в качестве противовеса российскому тактическому ядерному оружию, и они уже развернуты. От специализированных видов ядерного оружия вроде ядерных глубинных бомб и ядерных противолодочных ракет SUBROC американцы избавились еще к концу холодной войны, а от ядерных торпед Mk44 – в 1970-е», – заключил он.
Ранее Норвежская разведывательная служба (NIS) в своем ежегодном докладе заявила о выходе в море кораблей Северного флота России с ядерным оружием. Отмечается, что тактическое ядерное оружие на кораблях СФ появилось впервые за 30 лет.
В докладе также говорится о том, что после начала спецоперации «важность ядерного оружия для России существенно возросла» и это, по мнению норвежской разведки, представляет серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО.
В российском МИД в свою очередь напоминали, что реагирование со стороны России с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения.
А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает весьма безответственным муссирование темы применения ядерного оружия и не хочет следовать такому примеру Запада.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника сообщал, что США считают, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду.
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Кириенко призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников спецоперации
Главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции, сказал первый заместитель руководителя администрация президента Сергей Кириенко, обращаясь к главам муниципалитетов.
«У меня отдельная большая просьба, которую без руководителей муниципалитетов мы не решим. Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки. Мы не делим ребят на контрактников, мобилизованных, добровольцев, кадровых офицеров, они все герои – все участники специальной военной операции. У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает», – сказал Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – добавил Кириенко.
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле
Российские и украинские футболисты устроили драку в турецком отеле Royal Seginus
Спортсмены футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» устроили драку в турецкой гостинице Royal Seginus.
О произошедшем сообщил ярославский клуб, пообещав выпустить официальное заявление, передает РИА «Новости».
Как сообщает «Чемпионат», конфликт зародился вечером 13 февраля, когда представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского «Шинника» и потребовали спеть гимн Украины. Тот отказался и предложил украинцам выйти на улицу, чтобы «разобраться раз на раз». На этой стадии конфликт смогли приостановить сотрудники отеля.
Однако позже несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили россиянина. На этаже, куда приехал лифт, стояла группа футболистов из ярославской команды. Увидев избитого одноклубника, они также полезли в конфликт – завязалась массовая драка.
Отмечается, что в отель пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Позднее стало известно, что подравшиеся на сборе в Турции футболисты «Шинника» из Ярославля и украинского клуба «Минай» будут расселены.
В отеле Royal Seginus подтвердили факт произошедшей потасовки, как отметил источник, сейчас решается, какая именно команда будет переселена в другой отель.
Генеральное консульство России в Анталье между тем сообщило, что выясняет обстоятельства конфликта между футболистами. Дипломаты также подтвердили инцидент, в данный момент выясняется, пострадали ли кто-то из россиян. Официальных обращений от граждан России в консульство пока не поступало.
Российский «Шинник», который выступает в Первой лиге, проводит в Анталье третий зимний сбор. «Минай», названный в честь села в Закарпатской области, играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее российский турист в турецкой Аланье избил пьяного 57-летнего украинца, который после этого впал в кому.
Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и отправился в Москву
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, сообщил генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан.
По его словам, хоккеист будет отсутствовать из-за необходимости заняться семейными делами и здоровьем близкого человека, передает ТАСС.
Речь идет про отца хоккеиста, который находится в Москве,
Напомним, 37-летний Овечки был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ в 2004 году. В текущем сезоне Овечкин набрал 54 очка в 54 матчах. Овечкин в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ находится на втором месте.
Экс-главком ВКС назвал сроки уничтожения истребителей НАТО на Украине
Экс-главком ВКС Бондарев: В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев.
Отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции, Бондарев заявил, что российские системы ПВО прекрасно работают и все самолеты, которые Запад поставит Украине, будут уничтожены за два-три месяца, передает ТАСС. Сенатор отметил, что для освоения самолетов ВСУ понадобится до года занятий.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола попросила политиков Евросоюза передать Киеву истребители.
Напомним, глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что делегация Украины направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.
Мэр Львова заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Мэр Львова Садовой заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Практически все электростанции во Львовской области и в самом областном центре разрушены, заявил львовский мэр Андрей Садовой.
Уничтоженные подстанции создают проблемы для электроснабжения, энергетики вынуждены искать нестандартные решения, чтобы подать электричество на критическую инфраструктуру, заявил Садовой в интервью РБК-Украина, передает ТАСС.
Градоначальник уточнил, что уничтожены и другие объекты инфраструктуры, многие из них уже не восстановить.
Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявлял, что энергосистема страны близка к полному коллапсу.
WSJ: Тяжелые потери под Артемовском подорвут доверие украинцев и Запада к Зеленскому
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Уровень доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому может серьезно снизиться, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут окружены в Артемовске (украинское название – Бахмут), говорится в статье издания The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что если украинские солдаты будут окружены и понесут тяжелые потери, это может подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского внутри Украины и за рубежом, передает ТАСС.
Отмечается, что масштабы потерь украинской стороны тщательно скрываются, но решение Москвы мобилизовать около 300 тыс. человек прошлой осенью дало России преимущество в живой силе.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
Журова объяснила причины нападения украинских футболистов на россиян
Олимпийская чемпионка Журова прокомментировала драку российских и украинских футболистов в Турции
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Украинские спортсмены часто провоцируют российских на конфликт. Это уже известно организаторам соревнований, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя драку между российскими и украинскими футболистами в Турции.
В одной из турецких гостиниц произошла драка между спортсменами футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная». Уточняется, что конфликт зародился из-за того, что представители украинского клуба подошли к начальнику ярославского клуба и попросили спеть гимн Украины, россиянин отказался. Время спустя несколько футболистов «Миная» столкнулись в лифте с игроком «Шинника» и избили его, позже к драке присоединились другие члены российского клуба.
«Зацепились наверняка слово за слово, начали с оскорблений национальной гордости, а закончили мужики как всегда кулаками. Нужно понимать, что со стороны Украины сейчас будут частыми такие провокации», – говорит Журова.
Она подчеркивает, что именно по этой причине организаторы соревнований зачастую не хотят приглашать ни россиян, ни украинцев. «Украинские спортсмены начнут заводить русских, в итоге будет драка, а служба безопасности обеспечить безопасность не сможет», – объясняет депутат.
По ее словам, с одной стороны, в таких конфликтах спортсмены хотят защитить честь и достоинство своей нации и страны в целом. С другой – все эти конфликты провоцируются нарочно, чтобы весь мир видел, что «русские опять где-то как-то не так себя повели» и их «опасно куда-то звать, поскольку происходят такие стычки».
«В 1952 году, когда нас пустили на Олимпиаду, наши спортсмены жили отдельно как раз примерно по этой же причине: боялись провокаций. Спортсмены на соревнованиях должны соревноваться, а не бойкотировать или устраивать стычки», – заключила Журова.
Ранее группа украинцев в Афинах затеяла драку с россиянами, которые в ответ на «Слава Украине» крикнули «Слава России». Россиянка попыталась разнять конфликтующих, но ее ударили кастетом или иным железным предметом по лицу.
NYT: Гибель наемника из США на Украине попала на видео
Американец Пит Рид погиб в Артемовске, предположительно, его смерть попала на видео, сообщает издание New York Times, публикуя видео.
На кадрах видно, как в группу людей попадает ракета, а рядом с местом инцидента находится машина без опознавательных знаков, передает ТАСС со ссылкой на газету.
Издание сообщает, что ракету можно идентифицировать как боеприпас от российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет», но СМИ не подтверждает точность своих выводов.
Телеканал ABC, также разместивший сюжет, сообщает, что события произошли 2 февраля.
Пит Рид служил в американском Корпусе морской пехоты. О его гибели сообщила на прошлой неделе организация Global Response Medicine, которую основал мужчина. Там его назвали медиком-добровольцем.
Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины
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Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».
К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.
Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».
Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».
В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.
Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.
Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
В Польше назвали делом времени вопрос поставок Украине истребителей
Глава Минобороны Польши заявил о скором решении вопроса поставок Украине истребителей F-16
Страны НАТО в скором времени могут принять решение об отправке Киеву боевых самолетов, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Он добавил, что этот вопрос, как и поставки танков и системы ПВО Patriot, «требует давления на союзников», передает ТАСС.
Блащак добавил, что настроен оптимистично, вспоминая прошлый опыт. Он добавил, что в Варшаве понимают, что польский потенциал в этом вопросе ограничен.
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что западные истребители будут уничтожены российскими средствами ПВО за два-три месяца.