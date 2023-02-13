Путин назвал востребованными встречи со Слуцким

Президент России Владимир Путин отметил востребованность встреч с лидером Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонидом Слуцким.

«Леонид Эдуардович, мы с вами в целом в контакте, на различных мероприятиях встречаемся достаточно регулярно, но отдельные встречи – они всегда востребованы», – приводит ТАСС слова президента в ходе встречи.

Путин уточнил, что имеет в виду и обсуждение по текущей ситуации в стране.

Выслушав в общих чертах несколько идей Слуцкого, в том числе насчет поддержки участников специальной военной операции, Путин отметил: «Я знаю, что у вас всегда предложения носят конкретный, практический характер», – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что у него и Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) никогда не было противоречий по темам обороны и безопасности.