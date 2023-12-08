Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации, но сотрудничать с ней необходимо

Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

Tекст: Евгений Поздняков

«Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

«Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

«Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.



После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.