Польский генерал Скшипчак заявил, что Зеленский вредит ВСУ конфликтами с военачальниками

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент украинский президент только провоцирует конфликт между военачальниками, это весьма плохой способ укрепления своих позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Эксперт отметил, что настало время, чтобы «наверняка уставший от того, что происходит» уже ушел, потому что его действия не идут на пользу Украине.

Также Скшипчак добавил, что в данный момент невозможно добиться целей, которые ставил перед собой украинский президент, а именно вернуть территории. В этой связи, заверяет генерал, на Западе задаются вопросом, есть ли вообще смысл продолжать поддерживать Украину.

Ранее американский эксперт заявил, что президент Украины в ближайшее время будет вынужден так или иначе завершить украинский конфликт, поскольку без поддержки западных стран у Украины нет средств и военных ресурсов для продолжения боевых действий.