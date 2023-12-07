Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.34 комментария
Песков рассказал, какими подарками обменялись Путин и президент ОАЭ
Песков рассказал о протокольном обмене подарками между Путиным и президентом ОАЭ
Глава российского государства Владимир Путин подарил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что во время визита Путина в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками». Путин подарил президенту ОАЭ картину, на которой изображен Аль Нахайян, а российскому лидеру «подарили мозаику», передает ТАСС.
Напомним, по случаю прибытия Путина над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители. Президент России перемещался по городу на лимузине Aurus с местными номерами, кортеж сопровождал кавалерийский эскорт. Путина встречали залпом из артиллерийских орудий.