Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Захарова назвала издевательством над украинцами законопроект в Раде о языках
МИД назвал «языковой сегрегацией» украинский законопроект о языках нацменьшинств
Законопроект, внесенный в Верховную раду, о сферах применения языков нацменьшинств, который не сразу затронет русский язык, является издевательством над украинцами и сегрегацией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства, законопроектом предлагается расширить права и сферы, в которых могут применяться официальные языки стран Евросоюза. Однако ближайших соседей Украины это не коснется, в том числе не предусмотрено и права на образование на родном языке, передает ТАСС слова Захаровой.
Она обратила внимание, что, согласно законопроекту, предлагаемые положения не будут распространяться на русский язык в течение пяти лет после окончания конфликта на Украине. По словам Захаровой, это «ярко высвечивает реальную неонацистскую сущность киевского режима».
Киевский режим, подчеркнула она, занимается языковой сегрегацией и откровенным издевательством над украинскими гражданами. Действия Киева и Запада, указала Захарова, не отличаются от «действий нацистов по изменению человечества по их собственному усмотрению и образцу».
В конце ноября представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что в ответ на требования Совета Европы правительство Украины внесло законопроект о расширении прав нацменьшинств.