  • Новость часаВ США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами о «перерезании глоток»
    Лазарева назначили главным режиссером Театра Российской армии
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине
    Берлин отказался считать Украину союзником
    Глава «Балтики» попросил национализировать компанию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    7 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    32 комментария
    6 декабря 2023, 12:34

    Спецназ Росгвардии нашел схрон с оружием в Запорожской области

    Росгвардейцы обнаружили тайник с ПТРК и огнеметами в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайник с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), огнеметами и боеприпасами.

    Согласно сообщению пресс-службы, спецназ Росгвардии с сотрудниками контрразведки обнаружил схрон с вооружением и боеприпасами в одном из населенных пунктов Запорожской области, в котором изъял четыре реактивных пехотных огнемета и шесть переносных противотанковых ракетных комплексов, передает ТАСС.

    Как добавили в пресс-службе, из тайника также изъяли артиллерийские снаряды, более 40 ручных гранат, автомат Калашникова, выстрелы к подствольному гранатомету и более 4 тыс. патронов.

    Ранее бойцы Росгвардии захватили в ЛНР вооружение и технику ВСУ и доставили в пункт временной дислокации.

    3 декабря 2023, 15:36
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины

    Эксперт Михаил Онуфриенко: В НАТО дистанцировались от прошлых и будущих провалов Украины на фронте

    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    @ Vitali Komar/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В США и НАТО боятся, что Россия может начать наступление на севере Украины, а ВСУ к этому совершенно не готовы. При этом ни США, ни Европа не готовы оказывать военную помощь Украины даже в прежних объемах, не говоря о наращивании. На этом фоне Запад начал дистанцироваться от прошлых и будущих провальных решений Киева на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует готовиться к плохим новостям с Украины.

    «Если сразу начать с обобщения, то сейчас и Столтенберг, и масса официальных представителей США и ЕС пытаются дистанцироваться от происходящего на Украине. Запад говорит: «Все плохое, что там происходит, происходит по воле и решению Киева, а вовсе не из-за нас». То есть якобы решения принимал и принимает только Зеленский», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Зеленский же уже объявлял о том, что ВСУ продолжат наступление зимой, а на следующий день сказал, что они переходят к обороне и будут строить защитные сооружения протяженностью больше тысячи километров. Это уже было бы смешно, если б не было трагедией для миллионов человек», – указал собеседник.

    «Напомню, что чуть ранее представитель Пентагона контр-адмирал Джон Кирби выступил перед Конгрессом и сказал, что для принятия решения о военной поддержке Украины остается меньше месяца. Все должно решиться до конца года, а конец года в Конгрессе – это католическое Рождество. Везде трудности для Киева, и Запад не видит из них выхода», – подчеркнул аналитик.

    «Ранее Германия объявила об очередном транше военной поддержки Киева, который больше напоминает помощь волонтерской организации: там три тягача, восемь грузовых и три легковых автомобиля, одна переносная антенная станция. То есть объем помощи сокращается. С мобилизацией на Украине тоже все понятно. Два примера: Сумская область – 8%, Полтавская область – 10% от требуемого количества мобилизованных», – напомнил эксперт.

    «Конечно, ВСУ еще не сдаются ротами и батальонами, но так и мы еще не начали стратегическое наступление. Мы пока в гибкой обороне. И сейчас на Западе с ужасом ожидают, а что будет, если русские начнут, как обычно, наступать зимой. Я не исключаю, что ВС РФ могут начать наступление там, где нет таких группировок и оборонительных сооружений, как на левом берегу Днепра или в Донбассе. Например, в Черниговской области. Понимают это и в НАТО. Именно о таких «плохих новостях» говорил Столтенберг», – указал он.

    «На фоне всего этого, Запад делает следующее: приписывает Зеленскому ответственность за все решения на фронте, за будущее оставление тех или иных населенных пунктов, территорий. Как обычно в этих условиях Киев будет говорить о «выравнивании линии фронта», «занятии наиболее выгодных стратегических позиций» и так далее. Но все всё понимают. А потом уже будет следующий шаг, когда США и Европа скажут: «А мы не знали, какие преступления совершал режим Зеленского. Все к этому идет. Потому что хороших решений для Украины сейчас уже нет», – спрогнозировал Онуфриенко.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (44)
    6 декабря 2023, 01:20
    Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

    «Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил двоих офицеров, подполковника и майора, к четырем годам колонии за то, что они не предотвратили обстрел ВСУ территории в Белгородской области.

    Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У». В результате погибли семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».

    Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Коментарии (71)
    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (46)
    4 декабря 2023, 13:22
    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи

    Военный эксперт Артамонов: Трофейная БМП Bradley принесет много пользы российской армии

    Трофейная БМП Bradley позволит российским инженерам решить две задачи
    @ Wikipedia

    Tекст: Илья Абрамов

    Трофейная M2A2 ODS Bradley по многим показателям уступает отечественной БМП-3. Однако она обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, изучение которой принесет много пользы российской армии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую БМП M2A2 ODS Bradley.

    «Раньше наша армия уже получала в свое распоряжение отдельные элементы Bradley, но факт захвата целой машины особенно важен. Это позволяет комплексно посмотреть на сторонние технические решения. Теперь БМП будет отправлена инженерам, которые досконально изучат ее. Только после этого трофей можно поставить в музей», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Bradley создавалась еще в эпоху холодной войны и была усовершенствована после конфликта в Ираке. Несмотря на то, что на сегодняшний день она устарела и по многим показателям уступает БМП-3, изучение ее имеет смысл. В частности, эта модификация американской машины обладает интересной боевой информационно-управляющей системой», – акцентировал эксперт.

    «Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ. Кроме того, представляют интерес лазерный дальномер машины и ее прицел с тепловизором», – отмечает собеседник.

    «Броня Bradley состоит из алюминиевого сплава и выдержит попадание 30-мм боеприпаса в лобовой проекции. Машина оснащена 25-мм пушкой, наша БПМ-3, например, обладает 100-мм и 30-мм орудиями. Силовая установка у трофея хорошая, но для российской военной отрасли не представляет ничего интересного. Масса отечественной техники также существенно ниже, чем у американского аналога», – резюмировал Артамонов.

    Ранее российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском направлении. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

    Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на Запорожском направлении, а позже – под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

    В июне президент России Владимир Путин утверждал, что потери украинской стороны составили порядка 25-30% поставленной из-за границы техники. Позднее стало известно, что ВСУ лишились около 15% Bradley, имеющихся у них на вооружении в тот момент, такие данные приводила газета The New York Times.

    Коментарии (23)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

    Коментарии (13)
    4 декабря 2023, 08:39
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    Военкоры сообщили о первой взятой в качестве трофея БМП Bradley
    @ U.S. National Guard

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию. Бойцы ВС России ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП Bradley, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск смогли подбить боевую машину пехоты Bradley.

    Коментарии (12)
    3 декабря 2023, 23:22
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией

    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без поддержки Запада Украина не сможет добиться военного паритета с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (85)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (21)
    3 декабря 2023, 22:26
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям

    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество находится в состоянии депрессии, у него накопилось очень много раздражения по отношению к властям страны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».

    Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (27)
    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (12)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 22:46
    Требования к здоровью призывников предложили изменить с учетом СВО

    Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников с учетом опыта спецоперации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Российское Минобороны предлагает внести изменения в требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

    На портале правовой информации представлен анонс проекта предложения ведомства. Минобороны предлагает внести изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, передает РИА «Новости».

    Министерство заявило о необходимости усовершенствовать процесс медицинского освидетельствования россиян, у которых есть проблемы со здоровьем, «не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы». При этом предлагается учитывать в том числе и опыт СВО.

    В пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил страны будет увеличена почти на 170 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    4 декабря 2023, 14:06
    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator

    Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator

    В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы начали применять на херсонском направлении на Днепре «водный внедрожник» – аэролодку Alligator («Аллигатор»), сообщил представитель компании-производителя с аналогичным названием Вячеслав Кочеев.

    Образец лодки представили на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря.

    По словам Кечеева, есть позитивные отзывы об эксплуатации в Херсоне, куда их порядка полугода назад отправляли для выполнения задач доставки амуниции, доставки раненых, передает РИА «Новости». Он добавил, что строится лодка по определенному сценарию для возможности размещения, в том числе, на жесткой носовой платформе каких-то ящиков, оборудования.

    Кочеев рассказал также, что «водные внедорожники» изначально начали производить в Красноярске для активного отдыха в труднодоступных районах в межсезонье.

    Он добавил, что бойцы активно пользуются изделием в зоне СВО, «нареканий нет», оно закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье, «везде, куда невозможно добраться ни на какой другой технике».

    «Соответственно, нужны скоростные характеристики, чтобы это происходило быстро. Вот там техника активно используется», – добавил Кочеев.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции (СВО).

    Коментарии (4)
    Главное
    Двоих российских офицеров приговорили за неотражение ракетной атаки ВСУ
    Конгрессмен признал соучастие США в госперевороте на Украине
    Словакия подарила Украине вооружения на 670 млн евро
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Польские СМИ рассказали об обмане украинцев с гуманитарной помощью
    Мадуро заявил о создании нового штата Венесуэлы со спорной Гайаной
    После избиения мигрантами студентов в общежитии в Хабаровске прошли обыски

    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти

    Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности

    Перейти в раздел

    Ближний Восток дает России ряд новых возможностей

    В среду, 6 декабря, пройдет визит президента России в Объединенные Арабские Эмираты, и это станет лишь началом серии встреч главы российского государства с коллегами из стран Ближнего Востока. У этих встреч насыщенная и важная повестка, но помимо прочего перед нами «демонстрация Западу тщетности его попыток изолировать Россию», говорят эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая армия станет внешнеполитическим козырем России

    Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России связь с «африканским НАТО»

    Высокопоставленный представитель Минобороны России посетил целый ряд государств в Африке. С какими странами он ведет переговоры, по каким вопросам и чем российские силовые (и не только) структуры могли бы быть взаимовыгодно полезны африканским государствам? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............