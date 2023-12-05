Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.23 комментария
СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
В этом году некоторые знаменитости, ранее покинувшие Россию, решили вернуться, чтобы выступить в новогодней программе «Песня года», сообщают СМИ.
Как пишет «Царьград», уехавший за границу Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации.
В «Песне года» он появится дважды: выступит сольно, а после в финале со всеми артистами. Кроме того, как пишет издание, за кулисами «Песни года» появилась певица Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США.
Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что также в программе появится Алла Пугачева. Ее приезд в Россию в ноябре он связал с записью новогодней программы.
Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.