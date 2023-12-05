СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет «Царьград», уехавший за границу Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации.

В «Песне года» он появится дважды: выступит сольно, а после в финале со всеми артистами. Кроме того, как пишет издание, за кулисами «Песни года» появилась певица Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что также в программе появится Алла Пугачева. Ее приезд в Россию в ноябре он связал с записью новогодней программы.

Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.



