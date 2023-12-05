Член СПЧ: Важны все вопросы, поднятые Советом перед президентом

Член СПЧ Ольга Демичева: Защита интересов семьи станет одним из приоритетов работы Совета в 2024 году

Tекст: Евгений Поздняков

«Все вопросы, которые СПЧ поднимает перед президентом, важны. Они касаются прав человека в разных областях, в том числе в сфере образования, здравоохранения, миграционной политики, поддержки семьи, материнства, заботы об учителях и медработниках», – говорит Ольга Демичева, член СПЧ, руководитель «Справедливой помощи Доктора Лизы».

«Я очень надеюсь, что в 2024 году, который объявлен президентом Годом семьи, будет уделяться еще больше внимание тому, чтобы семья стала смыслом самореализации. Семья должна быть защищена всесторонне и быть под постоянной заботой со стороны государства. Семья – это дети и будущее, ради этого стоит поработать», – считает Демичева.

По ее словам, в следующем году СПЧ продолжит уделять особое внимание участникам специальной военной операции (СВО). «Эти люди – герои. Они защищают Россию от вероломных попыток других стран расколоть и ослабить страну. Они защищают Россию от тех стран, которым не дает покоя наше единство и которых привлекают наши природные ресурсы и огромные территории. Люди, которые сейчас воют за Россию, заслуживают колоссального уважения, они должны быть спокойны за свои тылы, семьи, родителей», – добавила собеседница.

Участники СВО также должны быть уверены в том, что если у них возникнут проблемы со здоровьем, то им будет оказана самая качественная медицинская помощь и лечение. «Все должны помнить о том, что люди на передовой рискуют своей жизнью», – отметила Демичева.

Она отметила актуальность вопроса межнациональной политики. «В каждой стране свои законы и традиции. Те, кто приезжает в Россию на заработки со своими привычками и обычаями, должны понимать, что в чужой монастырь со своим уставом не приходят. Миграционная политика предполагает адаптацию. Если хочешь достойно зарабатывать, то соблюдай законы и правила нашей страны. В этом нет ничего необычного, так и должно быть. Мы никогда не закрывали двери для тех, кто приезжает к нам на заработки, но мы закономерно требуем соблюдать наши порядки и правила», – сказала член СПЧ.

Что касается плановой ротации состава Совета, то Демичева назвала несколько причин для обновления СПЧ. Прежде всего это касается тех, кто в силу определенных обстоятельств не может уделять работе Совета достаточно времени и сил.

«СПЧ – это общественная организация, мы не получаем зарплату, никаких государственных льгот. Здесь работают абсолютно добровольно, отдают свои силы на благо страны. В том, что состав меняется, нет никаких неожиданностей. Совет должен пополняться достойными новыми людьми. С учетом вызовов времени, в СПЧ приглашают тех, кто может быть максимально полезен именно сегодня», – пояснила руководитель «Справедливой помощи Доктора Лизы».

Накануне президент России Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он поблагодарил участников встречи за «неравнодушное отношение к этому делу, за душевную щедрость, за терпение, за умение убеждать в своей позиции, а если надо – за твердость и настойчивость, за стремление выслушивать все стороны, находить компромиссы».

Глава государства напомнил о плановой ротации. «В состав Совета вошли пять человек – это известные люди в сфере правозащиты и развития гражданского общества. Позвольте пожелать вам успехов и, главное, поскорее включиться в напряженную текущую работу Совета», – сказал глава государства.

Путин отметил, что одним из важнейших и традиционных направлений работы Совета является защита социальных прав граждан. «В этом году особое внимание уделялось условиям труда педагогических работников. Это и уровень их заработной платы, и вопросы повышения престижа учителя, и материально-техническая оснащённость образовательных организаций», – сказал президент.

«Конечно же, сейчас один из главных вопросов, которыми занимается Совет – это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев. Здесь присутствуют члены Совета, которые побывали, и не один раз, в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.